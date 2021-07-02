https://ria.ru/20210702/kazan-1739627470.html

В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода

В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода - РИА Новости, 02.07.2021

В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода

В Казани автобус с пассажирами начал уходить под воду из-за подтоплений после сильного ливня. Видео с места событий публикует местный новостной паблик в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:21

2021-07-02T16:21

2021-07-02T17:46

казань

происшествия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Казани автобус с пассажирами начал уходить под воду из-за подтоплений после сильного ливня. Видео с места событий публикует местный новостной паблик в инстаграме.На кадрах показано, как вода быстро заполняет салон. Некоторые люди с ногами залезают на сиденья.Ранее в Казани приостановили движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев из-за подтопления отдельных участков дорог. Позднее его восстановили.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия