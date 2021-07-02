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В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода
В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода - РИА Новости, 02.07.2021
В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода
В Казани автобус с пассажирами начал уходить под воду из-за подтоплений после сильного ливня. Видео с места событий публикует местный новостной паблик в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:21
2021-07-02T16:21
2021-07-02T17:46
казань
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Казани автобус с пассажирами начал уходить под воду из-за подтоплений после сильного ливня. Видео с места событий публикует местный новостной паблик в инстаграме.На кадрах показано, как вода быстро заполняет салон. Некоторые люди с ногами залезают на сиденья.Ранее в Казани приостановили движение нескольких маршрутов троллейбусов и трамваев из-за подтопления отдельных участков дорог. Позднее его восстановили.
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казань, происшествия
В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода
16:21 02.07.2021 (обновлено: 17:46 02.07.2021)
В Казани очевидец снял, как автобус с пассажирами заполняет вода