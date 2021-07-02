https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739516850.html
Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию
Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию - РИА Новости, 02.07.2021
Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию
Россия - консервативная страна, и многие новации приходят сюда позже, однако есть продвинутые сферы, например, банковский сектор, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:04
2021-07-02T04:04
2021-07-02T04:25
россия
лаборатория касперского
евгений касперский
австралия
технологии
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия - консервативная страна, и многие новации приходят сюда позже, однако есть продвинутые сферы, например, банковский сектор, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.Касперский добавил, что в России очень хороший интернет."Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность - это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет интернета. Но они хотят развиваться. Они работают над огромным проектом по интернетизации всего континента. Но у нас круче, у нас даже у якутских оленеводов интернет есть", - сказал он.
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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, австралия, технологии, в мире
Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию
04:04 02.07.2021 (обновлено: 04:25 02.07.2021)
Евгений Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию