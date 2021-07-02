https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739516850.html

Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию

Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию - РИА Новости, 02.07.2021

Касперский объяснил, в чем Россия превосходит Австралию

Россия - консервативная страна, и многие новации приходят сюда позже, однако есть продвинутые сферы, например, банковский сектор, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:04

2021-07-02T04:04

2021-07-02T04:25

россия

лаборатория касперского

евгений касперский

австралия

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/95/1555319590_0:231:2886:1854_1920x0_80_0_0_96e6bb6b072bd112deb28add552b185b.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия - консервативная страна, и многие новации приходят сюда позже, однако есть продвинутые сферы, например, банковский сектор, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.Касперский добавил, что в России очень хороший интернет."Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность - это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет интернета. Но они хотят развиваться. Они работают над огромным проектом по интернетизации всего континента. Но у нас круче, у нас даже у якутских оленеводов интернет есть", - сказал он.

https://ria.ru/20210702/khakery-1739516184.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, евгений касперский, австралия, технологии, в мире