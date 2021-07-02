https://ria.ru/20210702/iznasilovanie-1739629640.html

Житель Белгородской области два года насиловал дочь экс-сожительницы

Житель Белгородской области два года насиловал дочь экс-сожительницы - РИА Новости, 02.07.2021

Житель Белгородской области два года насиловал дочь экс-сожительницы

СК завел дело на 41-летнего жителя Белгородской области, который в течение 2 лет насиловал малолетнюю дочь бывшей сожительницы, сообщает в пятницу управление СК РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:29

2021-07-02T16:29

2021-07-02T16:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. СК завел дело на 41-летнего жителя Белгородской области, который в течение 2 лет насиловал малолетнюю дочь бывшей сожительницы, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону."Возбуждены уголовные дела в отношении 41-летнего жителя области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 131, пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, изнасилование несовершеннолетней). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2019 года по настоящее время подозреваемый "совершал изнасилование" 13-летней дочери своей, теперь уже бывшей, сожительницы, когда женщины не было дома."О происходящем девочка маме не сообщала. Первого июля 2021 года нынешний сожитель матери потерпевшей, придя домой, застал подозреваемого за совершением преступления, о чем сообщил в правоохранительные органы", - сообщает следствие.Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583213005.html

https://ria.ru/20210406/kuban-1604443540.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия