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Жители МО смогут узнать статус своего участка на портале госуслуг
Жители МО смогут узнать статус своего участка на портале госуслуг - РИА Новости, 02.07.2021
Жители МО смогут узнать статус своего участка на портале госуслуг
На "Госуслугах" появился сервис для желающих разобраться в специфике лесной амнистии. Там жители Подмосковья смогут проверить, находится ли их участок на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:17
2021-07-02T18:17
2021-07-02T18:17
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На "Госуслугах" появился сервис для желающих разобраться в специфике лесной амнистии. Там жители Подмосковья смогут проверить, находится ли их участок на территории лесного фонда или на его границе. Об этом сообщил телеканал "360".О запуске сервиса рассказал глава регионального мингосуправления Максим Рымар.Закон о лесной амнистии действует с 2018 года. Согласно ему, если земельный участок находится в госреестре недвижимости и в реестре лесного фонда, то принадлежность участка устанавливается на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право на землю.За три года по программе лесной амнистии подали более 25 тысяч заявлений
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)