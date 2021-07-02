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Работу сервисов на портале госуслуг полностью восстановили
Работу сервисов на портале госуслуг полностью восстановили - РИА Новости, 02.07.2021
Работу сервисов на портале госуслуг полностью восстановили
Работоспособность сервисов на портале "Госуслуги", который ранее мог быть недоступен для ряда пользователей, полностью восставлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:05
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работоспособность сервисов на портале "Госуслуги", который ранее мог быть недоступен для ряда пользователей, полностью восставлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.Некоторое время в пятницу портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход - сначала с ожиданием в 5 минут, а затем - 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Примерно к 12.30 мск портал заработал в стабильном режиме."Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений", - сообщили в пресс-службе Минцифры.Число обращений на портал "Госуслуги" многократно выросло на фоне начала приема заявлений на новые выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителями с детьми от 8 до 17 лет. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, общество
Работу сервисов на портале госуслуг полностью восстановили
15:05 02.07.2021 (обновлено: 15:22 02.07.2021)
 
© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости

Работу сервисов на портале госуслуг полностью восстановили

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работоспособность сервисов на портале "Госуслуги", который ранее мог быть недоступен для ряда пользователей, полностью восставлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.
Некоторое время в пятницу портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход - сначала с ожиданием в 5 минут, а затем - 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Примерно к 12.30 мск портал заработал в стабильном режиме.
"Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений", - сообщили в пресс-службе Минцифры.
Число обращений на портал "Госуслуги" многократно выросло на фоне начала приема заявлений на новые выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителями с детьми от 8 до 17 лет. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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