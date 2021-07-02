https://ria.ru/20210702/gastroli-1739621763.html

В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра

В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра - РИА Новости, 02.07.2021

В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра

В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:01

2021-07-02T16:01

2021-07-02T16:07

россия

большой театр

ингосстрах

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В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды Государственного академического Большого театра (ГАБТ) – Алена Ковалева и Денис Родькин. Организаторами мероприятия выступили промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска и генеральный спонсор ГАБТ – СПАО "Ингосстрах". Кроме того, компания предоставила уникальную возможность студентам Красноярского хореографического колледжа накануне побывать на генеральном прогоне спектакля и своими глазами увидеть, как создается легендарный балет. "Мы высоко ценим усилия нашего генерального спонсора – компании "Ингосстрах", направленные на популяризацию балетного искусства в России. Отдельного внимания заслуживает работа компании с молодыми артистами, благодаря которой удается транслировать культурные коды новому поколению и знакомить их с традициями русской школы балета. У нас большие совместные планы в этом направлении, над реализацией которых мы продолжим работать", - отмечает художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке Олега Дерипаска. К ним относится и "Молодежная балетная программа", основная идея которой – дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны получают уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших могут рассчитывать на зачисление в ее состав.

https://ria.ru/20210625/otbor-1738643397.html

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россия, #партнерскийматериал, большой театр, ингосстрах