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В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра
В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра - РИА Новости, 02.07.2021
В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра
В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:01
2021-07-02T16:07
россия
большой театр
ингосстрах
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В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды Государственного академического Большого театра (ГАБТ) – Алена Ковалева и Денис Родькин. Организаторами мероприятия выступили промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска и генеральный спонсор ГАБТ – СПАО "Ингосстрах". Кроме того, компания предоставила уникальную возможность студентам Красноярского хореографического колледжа накануне побывать на генеральном прогоне спектакля и своими глазами увидеть, как создается легендарный балет. "Мы высоко ценим усилия нашего генерального спонсора – компании "Ингосстрах", направленные на популяризацию балетного искусства в России. Отдельного внимания заслуживает работа компании с молодыми артистами, благодаря которой удается транслировать культурные коды новому поколению и знакомить их с традициями русской школы балета. У нас большие совместные планы в этом направлении, над реализацией которых мы продолжим работать", - отмечает художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке Олега Дерипаска. К ним относится и "Молодежная балетная программа", основная идея которой – дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны получают уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших могут рассчитывать на зачисление в ее состав.
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россия, #партнерскийматериал, большой театр, ингосстрах
Партнерский материал

В Красноярске прошли гастроли солистов Большого театра

16:01 02.07.2021 (обновлено: 16:07 02.07.2021)
 
© Фото предоставлено PR службой ИнгосстрахБалет Александра Глазунова "Раймонда" в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
Балет Александра Глазунова Раймонда в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
© Фото предоставлено PR службой Ингосстрах
В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского с успехом прошел балет Александра Глазунова "Раймонда", участие в котором приняли звезды Государственного академического Большого театра (ГАБТ) – Алена Ковалева и Денис Родькин.
Организаторами мероприятия выступили промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска и генеральный спонсор ГАБТ – СПАО "Ингосстрах". Кроме того, компания предоставила уникальную возможность студентам Красноярского хореографического колледжа накануне побывать на генеральном прогоне спектакля и своими глазами увидеть, как создается легендарный балет.
"Мы очень рады, что нам удалось реализовать нашу идею и показать красноярцам настоящий шедевр балетного искусства – спектакль "Раймонда" - с участием солистов Большого театра, - комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин. – Также, в рамках кампании по поддержке молодых талантов в регионах, для нас было очень важно приобщить к высокому искусству новое поколение, поэтому мы пригласили начинающих танцоров на репетицию спектакля. Уверены, студенты Красноярского хореографического колледжа смогли проникнуться атмосферой творческого процесса и вдохновились на новые свершения. Тем более, что сейчас набирает обороты наша Молодежная балетная программа, принять участие в которой мы приглашаем всех желающих".
"Мы высоко ценим усилия нашего генерального спонсора – компании "Ингосстрах", направленные на популяризацию балетного искусства в России. Отдельного внимания заслуживает работа компании с молодыми артистами, благодаря которой удается транслировать культурные коды новому поколению и знакомить их с традициями русской школы балета. У нас большие совместные планы в этом направлении, над реализацией которых мы продолжим работать", - отмечает художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.
Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке Олега Дерипаска. К ним относится и "Молодежная балетная программа", основная идея которой – дать возможность начинающим артистам балета проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Успешно прошедшие конкурсный отбор молодые танцоры из разных регионов страны получают уникальный шанс пройти стажировку в труппе Большого театра, а лучшие из лучших могут рассчитывать на зачисление в ее состав.
Участницы второго отборочного тура Молодежной балетной программы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:39
Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме
 
РоссияБольшой театрИнгосстрах
 
 
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