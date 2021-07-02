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Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек - РИА Новости, 02.07.2021
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:55
2021-07-02T20:55
2021-07-02T20:55
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 миллиона доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 миллиона доз. С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек", - сказал Максютов в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона" является абсолютно безопасной, никаких значимых побочных эффектов нет."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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РИА Новости
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Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
В центре "Вектор" сообщили, что вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек