https://ria.ru/20210702/epivakkorona-1739688605.html

Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек

Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек - РИА Новости, 02.07.2021

Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек

Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:55

2021-07-02T20:55

2021-07-02T20:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439873_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7841a135cfded54ec2b37380ccf44d63.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 миллиона доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 миллиона доз. С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек", - сказал Максютов в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона" является абсолютно безопасной, никаких значимых побочных эффектов нет."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество