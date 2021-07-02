Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/epivakkorona-1739688605.html
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек - РИА Новости, 02.07.2021
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:55
2021-07-02T20:55
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439873_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7841a135cfded54ec2b37380ccf44d63.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 миллиона доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 миллиона доз. С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек", - сказал Максютов в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона" является абсолютно безопасной, никаких значимых побочных эффектов нет."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439873_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_f482be4589d429397d96f8fc2001f72c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Вакциной "ЭпиВакКорона" привили более миллиона человек
20:55 02.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

В центре "Вектор" сообщили, что вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона" привито уже более 1 миллиона человек, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.
"В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 миллиона доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 миллиона доз. С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек", - сказал Максютов в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона" является абсолютно безопасной, никаких значимых побочных эффектов нет.
"ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:50В Краснодарском крае потушили пожар в жилом доме
Лента новостейМолния