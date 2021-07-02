https://ria.ru/20210702/epivakkorona-1739675421.html

В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 02.07.2021

В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"

Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:31

2021-07-02T19:31

2021-07-02T19:40

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"."ГНЦ ВБ Вектор и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз",- говорится в сообщении.Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена."Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели. Индустриальные партнеры продолжают выпуск, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат", - говорится в сообщении."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"