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В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 02.07.2021
В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"
Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:31
2021-07-02T19:40
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"."ГНЦ ВБ Вектор и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз",- говорится в сообщении.Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена."Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели. Индустриальные партнеры продолжают выпуск, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат", - говорится в сообщении."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"
В "Векторе" сообщили о производстве более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"
19:31 02.07.2021 (обновлено: 19:40 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

В "Векторе" сообщили о производстве в гражданский оборот более 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны"

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" уже произведено, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
"ГНЦ ВБ Вектор и его индустриальными партнёрами произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз, со складов отгружено более 2,4 миллиона доз",- говорится в сообщении.
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Очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Ранее сообщалось, что вакцина "ЭпиВакКорона" закончилась в Москве, запись на прививку этим препаратом приостановлена.
"Очередная отгрузка препарата в объеме 750 тысяч доз ожидается в начале следующей недели. Индустриальные партнеры продолжают выпуск, чтобы удовлетворить высокий спрос на препарат", - говорится в сообщении.
"ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
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