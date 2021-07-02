https://ria.ru/20210702/doronina-1739575692.html
В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа
В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа
В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова, но знают о нем из СМИ и считают это темой... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:07
2021-07-02T13:07
2021-07-02T14:17
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.Несколько дней назад в "Аргументах недели" появилось послание народной артистки СССР Владимиру Путину. В нем утверждалось, что при Боякове от театра "не останется даже и воспоминаний", а также говорилось об увольнении многих талантливых актеров и уничтожении репертуара."Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Поэтому нужно <...> пытаться объективно оценивать. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно", — прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что не знает, кто именно опубликовал письмо — Доронина или кто-то другой, и отметил, что через СМИ письма президенту не присылают. Также представитель Кремля сказал, что Минкульт хорошо осведомлен о диаметрально противоположных взглядах Дорониной и руководства театра.При этом в 2019 году Путин и Доронина уже обсуждали конфликт во МХАТе, никаких серьезных изменений не последовало.
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россия, театр, мхат имени м. горького, татьяна доронина, дмитрий песков, эдуард бояков, москва
В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа
13:07 02.07.2021 (обновлено: 14:17 02.07.2021)
В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа Эдуарда Боякова
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной
с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова
, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.
Несколько дней назад в "Аргументах недели" появилось послание народной артистки СССР Владимиру Путину. В нем утверждалось, что при Боякове от театра "не останется даже и воспоминаний", а также говорилось об увольнении многих талантливых актеров и уничтожении репертуара.
"Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Поэтому нужно <...> пытаться объективно оценивать. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно", — прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что не знает, кто именно опубликовал письмо — Доронина или кто-то другой, и отметил, что через СМИ письма президенту не присылают. Также представитель Кремля сказал, что Минкульт хорошо осведомлен о диаметрально противоположных взглядах Дорониной и руководства театра.
При этом в 2019 году Путин и Доронина уже обсуждали конфликт во МХАТе, никаких серьезных изменений не последовало.