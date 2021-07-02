https://ria.ru/20210702/doronina-1739575692.html

В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа - РИА Новости, 02.07.2021

В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова, но знают о нем из СМИ и считают это темой... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:07

2021-07-02T13:07

2021-07-02T14:17

культура

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мхат имени м. горького

татьяна доронина

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москва

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука Эдуарда Боякова, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.Несколько дней назад в "Аргументах недели" появилось послание народной артистки СССР Владимиру Путину. В нем утверждалось, что при Боякове от театра "не останется даже и воспоминаний", а также говорилось об увольнении многих талантливых актеров и уничтожении репертуара."Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Поэтому нужно <...> пытаться объективно оценивать. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно", — прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что не знает, кто именно опубликовал письмо — Доронина или кто-то другой, и отметил, что через СМИ письма президенту не присылают. Также представитель Кремля сказал, что Минкульт хорошо осведомлен о диаметрально противоположных взглядах Дорониной и руководства театра.При этом в 2019 году Путин и Доронина уже обсуждали конфликт во МХАТе, никаких серьезных изменений не последовало.

https://ria.ru/20210702/mkhat-1739519901.html

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россия, театр, мхат имени м. горького, татьяна доронина, дмитрий песков, эдуард бояков, москва