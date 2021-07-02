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Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений
Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений - РИА Новости, 02.07.2021
Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений
Инвестируя, необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:17
2021-07-02T02:17
егор клопенко
klopenko group
экономика
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Инвестируя, необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, в подсчете доходности инвестиций необходимо придерживаться долгосрочного периода, например, из расчета трех лет. Кроме того, при подсчете не стоит забывать о налоговых вычетах и всех возможных издержках. Это могут быть комиссии брокеров или посредников или любые другие расходы. Например, если вы инвестируйте в арендную недвижимость, учитывайте коммунальные расходы, амортизацию и ремонт."Очищенная от всех возможных расходов доходность будет ниже, но она будет гораздо ближе к тому, что вы реально заработаете. Иногда кажущиеся незначительными расходы могут практически свести на нет вашу доходность", - резюмирует Клопенко.
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егор клопенко, klopenko group, экономика
Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений
02:17 02.07.2021
 
© Fotolia / KenishirotieПланирование, стратегия или инвестирование в бизнес
Планирование, стратегия или инвестирование в бизнес - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Fotolia / Kenishirotie

Инвестор посоветовал рассчитывать доход от вложений в долгосрочном периоде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Инвестируя, необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
"Если правильно посчитать доходность инвестиций, то можно обнаружить, например, что доход от депозита в банке - это не доход вовсе, а расход, и ваш капитал от такого вложения ежегодно уменьшается. Или, например, можно увидеть, что инвестиции в недвижимость помогли вам сохранить капитал, но не приводят к быстрой окупаемости - на реальный возврат инвестиций (если не продавать саму недвижимость) потребуется 15-20 лет, а не 5-10, как вы рассчитывали изначально", - отмечает эксперт.
По его словам, в подсчете доходности инвестиций необходимо придерживаться долгосрочного периода, например, из расчета трех лет. Кроме того, при подсчете не стоит забывать о налоговых вычетах и всех возможных издержках. Это могут быть комиссии брокеров или посредников или любые другие расходы. Например, если вы инвестируйте в арендную недвижимость, учитывайте коммунальные расходы, амортизацию и ремонт.
"Очищенная от всех возможных расходов доходность будет ниже, но она будет гораздо ближе к тому, что вы реально заработаете. Иногда кажущиеся незначительными расходы могут практически свести на нет вашу доходность", - резюмирует Клопенко.
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Егор КлопенкоKlopenko GroupЭкономика
 
 
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