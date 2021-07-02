https://ria.ru/20210702/dokhod-1739514056.html

Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений

Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений - РИА Новости, 02.07.2021

Инвестор объяснил, как правильно считать доход от вложений

Инвестируя, необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:17

2021-07-02T02:17

2021-07-02T02:17

егор клопенко

klopenko group

экономика

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Инвестируя, необходимо очень точно и подробно считать доходность ваших вложений, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, в подсчете доходности инвестиций необходимо придерживаться долгосрочного периода, например, из расчета трех лет. Кроме того, при подсчете не стоит забывать о налоговых вычетах и всех возможных издержках. Это могут быть комиссии брокеров или посредников или любые другие расходы. Например, если вы инвестируйте в арендную недвижимость, учитывайте коммунальные расходы, амортизацию и ремонт."Очищенная от всех возможных расходов доходность будет ниже, но она будет гораздо ближе к тому, что вы реально заработаете. Иногда кажущиеся незначительными расходы могут практически свести на нет вашу доходность", - резюмирует Клопенко.

https://ria.ru/20210608/investitsii-1736075597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор клопенко, klopenko group, экономика