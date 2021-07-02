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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20210702/byudzhet-1739544716.html
В Воронежской области подсчитали бюджет развития за 2020 год
В Воронежской области подсчитали бюджет развития за 2020 год - РИА Новости, 02.07.2021
В Воронежской области подсчитали бюджет развития за 2020 год
Бюджет развития, включающий расходы на адресную инвестиционную программу, дорожное хозяйство, поддержку сельского хозяйства и промышленности, в Воронежской... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:54
2021-07-02T10:54
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Бюджет развития, включающий расходы на адресную инвестиционную программу, дорожное хозяйство, поддержку сельского хозяйства и промышленности, в Воронежской области за 2020 год составил 37,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении областной думы.Воронежская областная дума приняла в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2020 год". Отчет об исполнении ранее был принят Минфином РФ без замечаний, одобрен правительством региона, прошел процедуру публичных слушаний."Доходы региональной казны составили около 144 миллиарда рублей, расходы – 137,6 миллиарда рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 6,4 миллиарда. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, бюджеты исполнены с существенным приростом к предыдущему году, как по доходам, так и по расходам. Четырежды в прошлом году Воронежская областная дума согласовывала изменения в главный финансовый документ региона, дополнительно распределяя значительные объемы средств на важные для региона мероприятия", – прокомментировал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.При этом доля налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете составила свыше 65%, или 94,4 миллиарда рублей, что на 10,3 миллиарда больше, чем в 2019 году. Такая положительная динамика наряду с экономией в расходах обеспечила создание профицита и запаса прочности на текущий год.Что касается расходной части, то особое внимание здесь было уделено национальным проектам. На эти цели направлено 22,5 миллиарда рублей, из которых 15,7 миллиарда — федеральные средства (треть от всех поступлений из федерального бюджета), а 6,8 миллиарда — областные средства. Таким образом, как отмечает заксобрание, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион реально обеспечил софинансирование нацпроектов на уровне более 30%.Благодаря постоянному контролю над реализацией нацпроектов, по освоению средств на эти цели в 2020 году Воронежская область заняла первое место в ЦФО.За последние три года финансирование областной адресной инвестиционной программы составило 34,2 миллиарда рублей. Объем к уровню 2018 года вырос в 1,6 раза, или более чем на 5 миллиардов рублей. Все выполненные и принятые работы по контрактам оплачены в полном объеме.Госдолг региона, информирует областная дума, остается на экономически безопасном уровне."На 1 января этого года он составил 17,7 миллиарда рублей, сократившись за прошлый год на 9,8 миллиарда. По сути, это исключительно бюджетная задолженность, которая реструктуризирована до 2029 и 2034 годов, поэтому нагрузки бюджет региона фактически не несет. При этом коммерческих кредитов Воронежская область на сегодняшний день не имеет", - отмечает облдума.
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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика
В Воронежской области подсчитали бюджет развития за 2020 год
10:54 02.07.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева

Бюджет развития Воронежской области составил 37,6 миллиардов рублей в 2020 году

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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Бюджет развития, включающий расходы на адресную инвестиционную программу, дорожное хозяйство, поддержку сельского хозяйства и промышленности, в Воронежской области за 2020 год составил 37,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении областной думы.
Воронежская областная дума приняла в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2020 год". Отчет об исполнении ранее был принят Минфином РФ без замечаний, одобрен правительством региона, прошел процедуру публичных слушаний.
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"Доходы региональной казны составили около 144 миллиарда рублей, расходы – 137,6 миллиарда рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 6,4 миллиарда. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, бюджеты исполнены с существенным приростом к предыдущему году, как по доходам, так и по расходам. Четырежды в прошлом году Воронежская областная дума согласовывала изменения в главный финансовый документ региона, дополнительно распределяя значительные объемы средств на важные для региона мероприятия", – прокомментировал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
При этом доля налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете составила свыше 65%, или 94,4 миллиарда рублей, что на 10,3 миллиарда больше, чем в 2019 году. Такая положительная динамика наряду с экономией в расходах обеспечила создание профицита и запаса прочности на текущий год.
Что касается расходной части, то особое внимание здесь было уделено национальным проектам. На эти цели направлено 22,5 миллиарда рублей, из которых 15,7 миллиарда — федеральные средства (треть от всех поступлений из федерального бюджета), а 6,8 миллиарда — областные средства. Таким образом, как отмечает заксобрание, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион реально обеспечил софинансирование нацпроектов на уровне более 30%.
Благодаря постоянному контролю над реализацией нацпроектов, по освоению средств на эти цели в 2020 году Воронежская область заняла первое место в ЦФО.
"Что касается "бюджета развития" (расходы на адресную инвестиционную программу, дорожное хозяйство, поддержку сельского хозяйства и промышленности), то его объем за прошедший год составил 37,6 миллиарда рублей. К уровню 2018 года расходы выросли на четверть. Всего за три последних года на эти цели выделено более 103 миллиардов рублей", - сообщает заксобрание.
За последние три года финансирование областной адресной инвестиционной программы составило 34,2 миллиарда рублей. Объем к уровню 2018 года вырос в 1,6 раза, или более чем на 5 миллиардов рублей. Все выполненные и принятые работы по контрактам оплачены в полном объеме.
Госдолг региона, информирует областная дума, остается на экономически безопасном уровне.
"На 1 января этого года он составил 17,7 миллиарда рублей, сократившись за прошлый год на 9,8 миллиарда. По сути, это исключительно бюджетная задолженность, которая реструктуризирована до 2029 и 2034 годов, поэтому нагрузки бюджет региона фактически не несет. При этом коммерческих кредитов Воронежская область на сегодняшний день не имеет", - отмечает облдума.
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