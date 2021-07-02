https://ria.ru/20210702/bulgakov-1739479779.html
Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках
Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках - РИА Новости, 02.07.2021
Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках
Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2021-07-02T12:00
2021-07-02T12:00
2021-07-02T12:27
ссср
литература
тихий дон
мастер и маргарита
российская империя
нобелевская премия
михаил шолохов
мхат имени м. горького
октябрьская революция (1917)
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Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках
Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках
Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
2:14 Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию".5:21 "Булгаков относился к Сталину как к Воланду... но у него было непонятное тяготение к НКВД". Связь жен крупных писателей и госорганов. 9:48 Сталин чуть ли не 15 раз смотрел "Дни Турбиных" Булгакова. "Настоящий русский юморист интеллигентного склада, но, конечно, не советский писатель". 14:18 Надгробный камень на могиле Булгакова раньше был установлен на могиле Гоголя. 15:31 "Было два Шолохова, один вообще ничего не написал, а другой..."18:03 Кто на самом деле мог написать роман "Тихий Дон"? 21:08 Отец Михаила Шолохова спас его от расстрела. Как к нему в руки мог попасть "Тихий Дон" и причем тут НКВД? "Рукопись переписывали всей семьей". 25:30 Легенда о том, что Советский Союз надавил на нобелевский комитет, чтобы премию вручили Шолохову. 26:45 "Бунина позорно раздели нацисты, когда он возвращался с Нобелевской премии”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, ссср, литература, тихий дон, мастер и маргарита, российская империя, нобелевская премия, михаил шолохов, мхат имени м. горького, октябрьская революция (1917), виктор ерофеев, леонид гайдай, иосиф сталин (джугашвили), константин станиславский, михаил булгаков, иван бунин, франция, образование - общество, общество, подкаст
Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках
12:00 02.07.2021 (обновлено: 12:27 02.07.2021)
Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2:14 Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
5:21 "Булгаков относился к Сталину как к Воланду... но у него было непонятное тяготение к НКВД". Связь жен крупных писателей и госорганов.
9:48 Сталин чуть ли не 15 раз смотрел "Дни Турбиных" Булгакова. "Настоящий русский юморист интеллигентного склада, но, конечно, не советский писатель".
14:18 Надгробный камень на могиле Булгакова раньше был установлен на могиле Гоголя.
15:31 "Было два Шолохова, один вообще ничего не написал, а другой..."
18:03 Кто на самом деле мог написать роман "Тихий Дон"?
21:08 Отец Михаила Шолохова спас его от расстрела. Как к нему в руки мог попасть "Тихий Дон" и причем тут НКВД? "Рукопись переписывали всей семьей".
25:30 Легенда о том, что Советский Союз надавил на нобелевский комитет, чтобы премию вручили Шолохову.
26:45 "Бунина позорно раздели нацисты, когда он возвращался с Нобелевской премии”.
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