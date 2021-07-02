https://ria.ru/20210702/bulgakov-1739479779.html

Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках - РИА Новости, 02.07.2021

Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:00

2021-07-02T12:27

ссср

литература

тихий дон

мастер и маргарита

российская империя

нобелевская премия

михаил шолохов

мхат имени м. горького

октябрьская революция (1917)

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Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

2:14 Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию".5:21 "Булгаков относился к Сталину как к Воланду... но у него было непонятное тяготение к НКВД". Связь жен крупных писателей и госорганов. 9:48 Сталин чуть ли не 15 раз смотрел "Дни Турбиных" Булгакова. "Настоящий русский юморист интеллигентного склада, но, конечно, не советский писатель". 14:18 Надгробный камень на могиле Булгакова раньше был установлен на могиле Гоголя. 15:31 "Было два Шолохова, один вообще ничего не написал, а другой..."18:03 Кто на самом деле мог написать роман "Тихий Дон"? 21:08 Отец Михаила Шолохова спас его от расстрела. Как к нему в руки мог попасть "Тихий Дон" и причем тут НКВД? "Рукопись переписывали всей семьей". 25:30 Легенда о том, что Советский Союз надавил на нобелевский комитет, чтобы премию вручили Шолохову. 26:45 "Бунина позорно раздели нацисты, когда он возвращался с Нобелевской премии”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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