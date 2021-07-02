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Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки
Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки - РИА Новости, 02.07.2021
Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки
Доследственная проверка начата после возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:11
2021-07-02T15:11
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
boeing 737
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Доследственная проверка начата после возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ."Начата доследственная проверка по факту возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска", - сказал собеседник агентства.В ведомстве отметили, что при инциденте никто не пострадал.В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Boeing 737 в пятницу вынужден был вернуться из-за сработавшего датчика об утечке топлива."По предварительным данным, сработала сигнализация об утечке топлива. Самолет выработал топливо и благополучно сел в Красноярске", - сказал собеседник агентства.По информации надзорного ведомства, борт принадлежит компании "Атран" и летел из Красноярска в китайский Гуанчжоу.
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россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки
15:11 02.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк

Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки, СК начал проверку

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Доследственная проверка начата после возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Начата доследственная проверка по факту возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска", - сказал собеседник агентства.
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В ведомстве отметили, что при инциденте никто не пострадал.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Boeing 737 в пятницу вынужден был вернуться из-за сработавшего датчика об утечке топлива.
"По предварительным данным, сработала сигнализация об утечке топлива. Самолет выработал топливо и благополучно сел в Красноярске", - сказал собеседник агентства.
По информации надзорного ведомства, борт принадлежит компании "Атран" и летел из Красноярска в китайский Гуанчжоу.
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РоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураBoeing 737Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
 
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