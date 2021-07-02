https://ria.ru/20210702/boeing-1739610172.html

Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки

Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки - РИА Новости, 02.07.2021

Грузовой Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неполадки

Доследственная проверка начата после возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:11

2021-07-02T15:11

2021-07-02T15:11

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

boeing 737

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Доследственная проверка начата после возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ."Начата доследственная проверка по факту возвращения грузового Boeing 737 в аэропорт Красноярска", - сказал собеседник агентства.В ведомстве отметили, что при инциденте никто не пострадал.В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Boeing 737 в пятницу вынужден был вернуться из-за сработавшего датчика об утечке топлива."По предварительным данным, сработала сигнализация об утечке топлива. Самолет выработал топливо и благополучно сел в Красноярске", - сказал собеседник агентства.По информации надзорного ведомства, борт принадлежит компании "Атран" и летел из Красноярска в китайский Гуанчжоу.

https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html

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россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия