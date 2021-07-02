https://ria.ru/20210702/blokirovka-1739634414.html

В издание Readovka пришли судебные приставы

В издание Readovka пришли судебные приставы - РИА Новости, 02.07.2021

В издание Readovka пришли судебные приставы

Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:39

2021-07-02T16:39

2021-07-02T16:39

московская область (подмосковье)

медиа - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала."В редакцию Readovka пришли из красногорского отдела судебных приставов Московской области и попытались вручить нам постановление о блокировке ВСЕГО сайта издания. Пристав Архопов С. В. сообщил, что вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения", - говорится на сайте издания.Редакция, как говорится в заявлении, попыталась связаться с подмосковными приставами, чтобы узнать, "на каком основании на этот раз блокируют весь наш сайт, но сделать нам это не удалось".

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), медиа - общество