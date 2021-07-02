https://ria.ru/20210702/blokirovka-1739634414.html
В издание Readovka пришли судебные приставы
В издание Readovka пришли судебные приставы - РИА Новости, 02.07.2021
В издание Readovka пришли судебные приставы
Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:39
2021-07-02T16:39
2021-07-02T16:39
московская область (подмосковье)
медиа - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала."В редакцию Readovka пришли из красногорского отдела судебных приставов Московской области и попытались вручить нам постановление о блокировке ВСЕГО сайта издания. Пристав Архопов С. В. сообщил, что вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения", - говорится на сайте издания.Редакция, как говорится в заявлении, попыталась связаться с подмосковными приставами, чтобы узнать, "на каком основании на этот раз блокируют весь наш сайт, но сделать нам это не удалось".
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московская область (подмосковье), медиа - общество
В издание Readovka пришли судебные приставы
Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке сайта
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Издание Readovka
сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала.
"В редакцию Readovka пришли из красногорского отдела судебных приставов Московской области и попытались вручить нам постановление о блокировке ВСЕГО сайта издания. Пристав Архопов С. В. сообщил, что вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения", - говорится на сайте издания.
Редакция, как говорится в заявлении, попыталась связаться с подмосковными приставами, чтобы узнать, "на каком основании на этот раз блокируют весь наш сайт, но сделать нам это не удалось".
"Единственное, что Readovka удалось узнать - постановление относится к прошлогоднему делу о нашей публикации о депутате Саблине и должно быть исполнено в срок до 8 июля. Хотя суд отменил обеспечительные меры по блокировке всего сайта readovka.ru, пристав уверил нас, что мы можем ознакомиться с постановлением на "Госуслугах", но ни по почте, ни электронном виде редакция его не получала", - отмечается на сайте.