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Онлайн-конференция об обеспечении безопасности на водных объектах
Онлайн-конференция об обеспечении безопасности на водных объектах - РИА Новости, 02.07.2021
Онлайн-конференция об обеспечении безопасности на водных объектах
6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя начальника Управления безопасности людей на водных объектах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Галины КОРОЛЁВОЙ.
2021-07-02T12:57
2021-07-02T12:57
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онлайн-конференция об обеспечении безопасности на водных объектах

12:57 02.07.2021
 
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6 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция заместителя начальника Управления безопасности людей на водных объектах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Галины КОРОЛЁВОЙ.
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