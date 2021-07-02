https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739668556.html

Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство

Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство - РИА Новости, 02.07.2021

Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство

Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:54

2021-07-02T18:54

2021-07-02T19:38

виктор бабарико

в мире

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595978242_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_c7fb9fad61c88a689785e551341e5b01.jpg

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство из-за речи во время судебных прений.В конце марта Лаевского уже вызывали на совет коллегии адвокатов, поводом стала публикация в Facebook, в которой он не согласился с проектом изменений в законодательство страны об адвокатуре. В отношении Лаевского возбудили дисциплинарное производство, которое закончилось объявлением выговора. В Белоруссии дисциплинарными взысканиями, которые могут быть применены к адвокатам, являются замечание, выговор, а также исключение из территориальной коллегии адвокатов, что повлечет лишение лицензии."Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня, адвоката Дмитрия Лаевского, дисциплинарное производство", - сообщил он в своем Telegram-канале.Лаевский пояснил, что он "в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания". "Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - подчеркнул он.Адвокат также заявил, что "оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают". "Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают", - заключил он.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Шести другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, еще одному одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания. Это связано с тем, что обвиняемые сотрудничали со следствием и в полном объеме признали себя виновными в совершении экономических преступлений. Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотировать на пост президента Белоруссии в 2020 году. Оглашение приговора ожидается в Минске 6 июля.

https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html

https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, в мире, минск, белоруссия