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Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство
Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство - РИА Новости, 02.07.2021
Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство
Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:54
2021-07-02T19:38
виктор бабарико
в мире
минск
белоруссия
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство из-за речи во время судебных прений.В конце марта Лаевского уже вызывали на совет коллегии адвокатов, поводом стала публикация в Facebook, в которой он не согласился с проектом изменений в законодательство страны об адвокатуре. В отношении Лаевского возбудили дисциплинарное производство, которое закончилось объявлением выговора. В Белоруссии дисциплинарными взысканиями, которые могут быть применены к адвокатам, являются замечание, выговор, а также исключение из территориальной коллегии адвокатов, что повлечет лишение лицензии."Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня, адвоката Дмитрия Лаевского, дисциплинарное производство", - сообщил он в своем Telegram-канале.Лаевский пояснил, что он "в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания". "Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - подчеркнул он.Адвокат также заявил, что "оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают". "Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают", - заключил он.Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Шести другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, еще одному одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания. Это связано с тем, что обвиняемые сотрудничали со следствием и в полном объеме признали себя виновными в совершении экономических преступлений. Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотировать на пост президента Белоруссии в 2020 году. Оглашение приговора ожидается в Минске 6 июля.
https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html
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виктор бабарико, в мире, минск, белоруссия
Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство
18:54 02.07.2021 (обновлено: 19:38 02.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске
Предварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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Адвокат Виктора Бабарико заявил о начатом против него дисциплинарном производстве

Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство из-за речи во время судебных прений.
В конце марта Лаевского уже вызывали на совет коллегии адвокатов, поводом стала публикация в Facebook, в которой он не согласился с проектом изменений в законодательство страны об адвокатуре. В отношении Лаевского возбудили дисциплинарное производство, которое закончилось объявлением выговора. В Белоруссии дисциплинарными взысканиями, которые могут быть применены к адвокатам, являются замечание, выговор, а также исключение из территориальной коллегии адвокатов, что повлечет лишение лицензии.
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Бабарико выступил в суде с последним словом
"Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня, адвоката Дмитрия Лаевского, дисциплинарное производство", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Лаевский пояснил, что он "в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания". "Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - подчеркнул он.
Адвокат также заявил, что "оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают". "Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают", - заключил он.
Разбирательство по уголовному делу Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Шести другим фигурантам дела гособвинителем запрошено более мягкое наказание – от трех до шести с половиной лет лишения свободы, еще одному одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания. Это связано с тем, что обвиняемые сотрудничали со следствием и в полном объеме признали себя виновными в совершении экономических преступлений. Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотировать на пост президента Белоруссии в 2020 году. Оглашение приговора ожидается в Минске 6 июля.
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