Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономики Белоруссии не сработали
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости республики не сработали и не сработают.
"Провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил президент на торжественном собрании в честь предстоящего Дня Независимости. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – "небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота", у нее нет ядерного оружия. "Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.