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Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко
Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2021
Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости республики не сработали и не сработают. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:50
2021-07-02T18:50
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости республики не сработали и не сработают."Провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил президент на торжественном собрании в честь предстоящего Дня Независимости. Его слова приводит агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – "небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота", у нее нет ядерного оружия. "Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739664874.html
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Провокации Запада не подорвали экономику Белоруссии, заявил Лукашенко
18:50 02.07.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономики Белоруссии не сработали

Читать ria.ru в
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости республики не сработали и не сработают.
"Провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил президент на торжественном собрании в честь предстоящего Дня Независимости. Его слова приводит агентство Белта.
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 18:36
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия – "небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота", у нее нет ядерного оружия. "Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00
"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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