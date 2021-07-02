https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739661611.html

Лукашенко заявил о разоблачении террористических ячеек

Лукашенко заявил о разоблачении террористических ячеек - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко заявил о разоблачении террористических ячеек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:21

2021-07-02T18:21

2021-07-02T18:42

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина.Ранее в пятницу Лукашенко заявил о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции. Как отмечал президент, Минск после этой операции предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ."Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля. Подробности приводит пресс-служба главы государства.По словам главы государства, "в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва".

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

белоруссия

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александр лукашенко, в мире, белоруссия