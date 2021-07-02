СК попросил арестовать бизнесмена Батурина, сообщили в суде
10:41 02.07.2021 (обновлено: 10:48 02.07.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание по делу В.Батурина в Гагаринском суде Москвы
СК просит арестовать бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщили в суде
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет просит заключить в СИЗО известного бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, обвиняемого по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ", - сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что срок ареста следователь просит установить до 1 сентября.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Фабула дела не раскрывается.
Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).
Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.
При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
1 июля, 23:07Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину