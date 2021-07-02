https://ria.ru/20210702/baturin-1739541447.html

СК попросил арестовать бизнесмена Батурина, сообщили в суде

СК попросил арестовать бизнесмена Батурина, сообщили в суде - РИА Новости, 02.07.2021

СК попросил арестовать бизнесмена Батурина, сообщили в суде

Следственный комитет просит заключить в СИЗО известного бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:41

2021-07-02T10:41

2021-07-02T10:48

следственный комитет россии (ск рф)

виктор батурин

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет просит заключить в СИЗО известного бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Пресс-секретарь уточнила, что срок ареста следователь просит установить до 1 сентября.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Фабула дела не раскрывается.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210701/baturin-1739507908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), виктор батурин, происшествия