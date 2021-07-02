В РАМТе начались “Летние балетные сезоны”

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Российском академическом молодежном театре стартовали ежегодные "Летние балетные сезоны", которым в этом году исполняется 20 лет. В последний момент из-за пандемии в столицу на гастроли не смог приехать Марийский государственный театр оперы и балета, который должен был стать хедлайнером этого выпуска. В итоге в “Сезонах” участвуют три танцевальные труппы из Москвы, сообщили в пресс-службе РАМТ. За 53 дня на сцене театра представят одиннадцать “хитов” классической хореографии – от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева. В общей сложности артисты дадут более 60 спектаклей, которые будут идти в сопровождении оркестра. Никакой фонограммы – только живая музыка. Ведь у "Летних балетных сезонов" есть собственный оркестр, основанный в 2002 году. Начнутся юбилейные "Летние балетные сезоны", по сложившейся традиции, с "Лебединого озера", и им же и завершатся. В общей сложности за всю программу эта постановка будет исполнена целых 14 раз. “Шедевр Чайковского можно будет посмотреть в интерпретации трех трупп, сравнить разные редакции и хореографические версии”, – отмечают в пресс-службе. Также в программе заявлена “Эсмеральда” (7 и 12 июля), постановка, которая славится сложными партиями главных героев. Ее представит “Национальный классический балет” Анны Нехлюдовой. Эта же труппа исполнит “Баядерку” (28 июля и 9 августа), в основу сюжета которой легла древняя индийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. “Русский классический театр балета” Валентина Грищенко подготовил для РАМТ "Ромео и Джульетту" на музыку композитора Сергея Прокофьева (13, 20 и 26 июля). А 20 августа на сцене театра можно будет увидеть “Спящую красавицу” в исполнении “Нового классического балета”, основанного в 2001 году. “Летние балетные сезоны – проект не только театральный, но и просветительский… Отсюда и вполне демократичные цены на билеты”, – подчеркивает Киселева. XX-е “Летние балетные сезоны”, РАМТ, 1 июля – 22 августа, билеты на сайте театра в среднем от 800 до 2500 тысяч рублей.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Российском академическом молодежном театре стартовали ежегодные "Летние балетные сезоны", которым в этом году исполняется 20 лет. В последний момент из-за пандемии в столицу на гастроли не смог приехать Марийский государственный театр оперы и балета, который должен был стать хедлайнером этого выпуска. В итоге в “Сезонах” участвуют три танцевальные труппы из Москвы, сообщили в пресс-службе РАМТ.
За 53 дня на сцене театра представят одиннадцать “хитов” классической хореографии – от Чайковского и Адана до Минкуса и Прокофьева. В общей сложности артисты дадут более 60 спектаклей, которые будут идти в сопровождении оркестра. Никакой фонограммы – только живая музыка. Ведь у "Летних балетных сезонов" есть собственный оркестр, основанный в 2002 году.
“Проект, созданный в основном для иностранных гостей, мол, Welcome to Russia, со временем полюбился и московской публике, став одним из символов столичного лета. Сложно поверить, но в этом году “Сезонам” – уже 20 лет!” – говорит пресс-атташе РАМТ Анна Киселева.
Начнутся юбилейные "Летние балетные сезоны", по сложившейся традиции, с "Лебединого озера", и им же и завершатся. В общей сложности за всю программу эта постановка будет исполнена целых 14 раз. “Шедевр Чайковского можно будет посмотреть в интерпретации трех трупп, сравнить разные редакции и хореографические версии”, – отмечают в пресс-службе.
Также в программе заявлена “Эсмеральда” (7 и 12 июля), постановка, которая славится сложными партиями главных героев. Ее представит “Национальный классический балет” Анны Нехлюдовой.
Эта же труппа исполнит “Баядерку” (28 июля и 9 августа), в основу сюжета которой легла древняя индийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина.
“Русский классический театр балета” Валентина Грищенко подготовил для РАМТ "Ромео и Джульетту" на музыку композитора Сергея Прокофьева (13, 20 и 26 июля). А 20 августа на сцене театра можно будет увидеть “Спящую красавицу” в исполнении “Нового классического балета”, основанного в 2001 году.
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