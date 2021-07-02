https://ria.ru/20210702/arktika-1739627055.html
Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктику
Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктику - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктику
Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:20
2021-07-02T16:20
2021-07-02T16:20
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, от компаний малого бизнеса, желающих получить статус резидента Арктической зоны, не будут требовать капвложений в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимости, при этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должно установить правительство РФ.Кроме того, отменяется чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.Таким образом, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах, это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, отмечал глава кабмина.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/arktika-1738965530.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктику
Путин подписал закон, облегчающий малому бизнесу доступ в Арктическую зону России