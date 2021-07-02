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Туризм
https://ria.ru/20210702/anapa-1739603573.html
Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой
Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой - РИА Новости, 02.07.2021
Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой
Хозяйка гостиницы в Анапе, обматерившая клиентов в ответ на просьбу прибрать в номере, объяснила свои слова неприятием представителей сексуальных меньшинств. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:49
2021-07-02T16:03
туризм
россия
зарина догузова
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Хозяйка гостиницы в Анапе, обматерившая клиентов в ответ на просьбу прибрать в номере, объяснила свои слова неприятием представителей сексуальных меньшинств.Видеозапись ее заявления опубликовали местные паблики."Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ &lt;…&gt; В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся &lt;…&gt; У нас отель — за семейные ценности", — заявила женщина.Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница гостиницы нецензурно объясняет клиентам, что если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит".После этого полиция Анапы распространила видео, на котором женщина извинилась перед клиентами и заявила, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.Комментируя ситуацию, глава Ростуризма Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным, сообщила, что отелю выписали штраф, а оскорбленным туристами вернут деньги.
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россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва
Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой
14:49 02.07.2021 (обновлено: 16:03 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Хозяйка гостиницы в Анапе, обматерившая клиентов в ответ на просьбу прибрать в номере, объяснила свои слова неприятием представителей сексуальных меньшинств.
Видеозапись ее заявления опубликовали местные паблики.
"Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ <…> В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся <…> У нас отель — за семейные ценности", — заявила женщина.

"Если в Москве так принято, если Москва считает, что они имеют право при людях так вести себя, то извините. В нашем гостевом доме такого не будет никогда", — добавила она.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница гостиницы нецензурно объясняет клиентам, что если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит".
После этого полиция Анапы распространила видео, на котором женщина извинилась перед клиентами и заявила, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.
Комментируя ситуацию, глава Ростуризма Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным, сообщила, что отелю выписали штраф, а оскорбленным туристами вернут деньги.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 16:42Туризм
Полиция проверят видео, где сотрудница отеля в Анапе говорит, что "всем платит"
 
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Москва
 
 
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