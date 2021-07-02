https://ria.ru/20210702/anapa-1739603573.html

Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой

Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой - РИА Новости, 02.07.2021

Хозяйка отеля в Анапе объяснила свои слова во время конфликта с клиенткой

Хозяйка гостиницы в Анапе, обматерившая клиентов в ответ на просьбу прибрать в номере, объяснила свои слова неприятием представителей сексуальных меньшинств. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:49

2021-07-02T14:49

2021-07-02T16:03

туризм

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зарина догузова

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Хозяйка гостиницы в Анапе, обматерившая клиентов в ответ на просьбу прибрать в номере, объяснила свои слова неприятием представителей сексуальных меньшинств.Видеозапись ее заявления опубликовали местные паблики."Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ <…> В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся <…> У нас отель — за семейные ценности", — заявила женщина.Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница гостиницы нецензурно объясняет клиентам, что если их что-то не устраивает, жаловаться бесполезно, потому что она "всем платит".После этого полиция Анапы распространила видео, на котором женщина извинилась перед клиентами и заявила, что у гостиницы нет никаких коррупционных связей с местными чиновниками и силовиками.Комментируя ситуацию, глава Ростуризма Зарина Догузова назвала подобное отношение к клиентам возмутительным, сообщила, что отелю выписали штраф, а оскорбленным туристами вернут деньги.

https://ria.ru/20210701/anapa-1739444223.html

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россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва