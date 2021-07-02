В Кирове ребенок утонул в аквапарке
10:14 02.07.2021 (обновлено: 14:27 02.07.2021)
© Фото : СУСК РФ по Кировской областиВ Кирове по факту гибели ребенка в аквапарке возбуждено уголовное дело
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
Одиннадцатилетний мальчик утонул в аквапарке в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра родителей и сотрудников заведения, сообщает прокуратура Кировской области.
По данным регионального СУСК, 1 июля около 17 часов в аквапарке, расположенном на улице Грибоедова города Кирова, во время купания утонул 11-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть).
"Обстоятельства трагедии устанавливаются. По предварительным данным, 11-летний мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка. Органы прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности аквапарка "Дружба", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
В рамках проверочных мероприятий прокуратурой Ленинского района Кирова будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию соблюдения безопасных условий нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка. При выявлении нарушений законов прокуратурой будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.