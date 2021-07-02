https://ria.ru/20210702/akvapark-1739536350.html

В Кирове ребенок утонул в аквапарке

В Кирове ребенок утонул в аквапарке - РИА Новости, 02.07.2021

В Кирове ребенок утонул в аквапарке

Одиннадцатилетний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра родителей и сотрудников заведения, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:14

2021-07-02T10:14

2021-07-02T14:27

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кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в аквапарке в Кирове, оставшись без присмотра родителей и сотрудников заведения, сообщает прокуратура Кировской области.По данным регионального СУСК, 1 июля около 17 часов в аквапарке, расположенном на улице Грибоедова города Кирова, во время купания утонул 11-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть)."Обстоятельства трагедии устанавливаются. По предварительным данным, 11-летний мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка. Органы прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности аквапарка "Дружба", - говорится в сообщении прокуратуры региона.В рамках проверочных мероприятий прокуратурой Ленинского района Кирова будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию соблюдения безопасных условий нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка. При выявлении нарушений законов прокуратурой будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210630/adygeya-1739283011.html

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россия, киров, кировская область, происшествия