https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"

"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана" - РИА Новости, 02.07.2021

"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"

Десятки захваченных населенных пунктов и военных баз, сотни погибших и раненых — движение "Талибан" стремительно наращивает темпы наступления в Афганистане. Под РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:04

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афганистан

талибан

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки захваченных населенных пунктов и военных баз, сотни погибших и раненых — движение "Талибан" стремительно наращивает темпы наступления в Афганистане. Под его контроль уже перешли целые районы страны. Виной всему — скоропалительное решение США оставить афганскую армию один на один с радикалами. Эксперты уверены: за выводом войск НАТО кроется хорошо спланированная акция Вашингтона, цель которой — максимально накалить обстановку у границ России. Так ли это — разбиралось РИА Новости."Пожар" на границеОтголоски ожесточенных боев афганской армии с отрядами радикального движения "Талибан" докатились до Таджикистана. Судя по последним сводкам с таджикско-афганской границы, ситуация крайне напряженная.На днях погранслужба страны сообщила: в результате нападения талибов на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх около двадцати военнослужащих правительственных войск отступили на таджикскую территорию. А 22 июня боевики напали на комиссариат Шерхан-Бандара в провинции Кундуз на самой границе. Более 130 афганских военных не смогли оказать сопротивление, оставили позиции и попросили укрытия в Таджикистане.Пограничники из гуманитарных и добрососедских соображений пропустили отступающих. Всего же афганская армия только в ходе боев в Шерхан-Бандаре потеряла ранеными, убитыми и взятыми в плен около ста бойцов.Схожая обстановка и на узбекско-афганской границе. В администрации президента Узбекистана сообщали о нескольких попытках военных и гражданских проникнуть вглубь страны. Первый такой случай произошел 23 июня — 53 человека хотели перейти границу. Всех в итоге вернули в Афганистан. Но уже очевидно, что поток беженцев не прекратится.Примечательно, что бои в северных провинциях объятой гражданской войной страны идут всего в 70 километрах от расположения крупнейшего военного объекта России за рубежом — 201-й базы в Курган-Тюбе."Вторая Сирия"Таджикские власти обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там заявили, что окажут поддержку в связи с ситуацией на границе с Афганистаном.В четверг в Душанбе состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники констатировали ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств — членов организации, а также отметили высокий уровень активности боевых действий в Афганистане, особенно в северных провинциях.По словам доктора военных наук Константина Соколова, ОДКБ в любом случае примет мобилизационные меры и усилит военные группировки вдоль границ с Афганистаном.Соколов даже сравнил историю в Афганистане с сирийской кампанией, где в случае поражения правительственных сил основная часть боевиков двинулась бы в сторону российских границ. "Здесь то же самое — почти прямая угроза безопасности и нашей, и ближайших союзников", — подчеркнул эксперт.Войска ушли, проблемы осталисьСША и союзники начали выводить военный контингент из Афганистана 1 мая — до этого войска находились там ровно двадцать лет. Страну уже покинули подразделения Германии, Италии, Чехии, Австралии. Последний иностранный солдат должен уйти из республики к 11 сентября — к двадцатой годовщине терактов в Нью-Йорке.Примечательно, что президент Джо Байден перед выводом войск предупредил талибов — попытки раскачать ситуацию будут жестко караться. Однако все сложилось так, как предполагали многие эксперты: Афганистан моментально "вспыхнул". Боевые действия развернулись практически по всей стране. Правительственные силы уже не скрывают, что не справляются с напором радикалов.По последним данным, талибы за короткое время захватили порядка 60 уездов, при этом в большинстве случаев даже без серьезных боестолкновений — деморализованные правительственные войска попросту сбегают от наступающих боевиков в административные центры."Все наладится"Впрочем, в Москве не склонны драматизировать ситуацию и советуют не спешить с выводами. Как заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, говорить о сдаче радикалам всей страны пока рано."В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому — да, боевой сезон идет, я еще весной говорил, что он наступит "по расписанию". Если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Однако они не захватили ни один. Это значит, что у них тоже возможности ограниченны", — пояснил дипломат.Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настроена еще более позитивно — она предположила, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация относительно стабилизируется и "противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах будут готовы начать конструктивный мирный диалог".Напомним: мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара еще 12 сентября 2020-го, однако к конструктивным выводам на них пока так и не пришли — власти вынуждены задействовать Национальные силы обороны и безопасности в контртеррористических операциях практически на всей территории страны.

https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

https://ria.ru/20201201/sasr-1587013802.html

https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003721.html

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россия, одкб, афганистан, талибан, сша, безопасность