Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html
"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"
"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана" - РИА Новости, 02.07.2021
"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"
Десятки захваченных населенных пунктов и военных баз, сотни погибших и раненых — движение "Талибан" стремительно наращивает темпы наступления в Афганистане. Под РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:00
2021-07-02T08:04
россия
одкб
афганистан
талибан
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738400988_0:46:2914:1685_1920x0_80_0_0_255d1313465387ae01f8b695382f2e77.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки захваченных населенных пунктов и военных баз, сотни погибших и раненых — движение "Талибан" стремительно наращивает темпы наступления в Афганистане. Под его контроль уже перешли целые районы страны. Виной всему — скоропалительное решение США оставить афганскую армию один на один с радикалами. Эксперты уверены: за выводом войск НАТО кроется хорошо спланированная акция Вашингтона, цель которой — максимально накалить обстановку у границ России. Так ли это — разбиралось РИА Новости."Пожар" на границеОтголоски ожесточенных боев афганской армии с отрядами радикального движения "Талибан" докатились до Таджикистана. Судя по последним сводкам с таджикско-афганской границы, ситуация крайне напряженная.На днях погранслужба страны сообщила: в результате нападения талибов на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх около двадцати военнослужащих правительственных войск отступили на таджикскую территорию. А 22 июня боевики напали на комиссариат Шерхан-Бандара в провинции Кундуз на самой границе. Более 130 афганских военных не смогли оказать сопротивление, оставили позиции и попросили укрытия в Таджикистане.Пограничники из гуманитарных и добрососедских соображений пропустили отступающих. Всего же афганская армия только в ходе боев в Шерхан-Бандаре потеряла ранеными, убитыми и взятыми в плен около ста бойцов.Схожая обстановка и на узбекско-афганской границе. В администрации президента Узбекистана сообщали о нескольких попытках военных и гражданских проникнуть вглубь страны. Первый такой случай произошел 23 июня — 53 человека хотели перейти границу. Всех в итоге вернули в Афганистан. Но уже очевидно, что поток беженцев не прекратится.Примечательно, что бои в северных провинциях объятой гражданской войной страны идут всего в 70 километрах от расположения крупнейшего военного объекта России за рубежом — 201-й базы в Курган-Тюбе."Вторая Сирия"Таджикские власти обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там заявили, что окажут поддержку в связи с ситуацией на границе с Афганистаном.В четверг в Душанбе состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники констатировали ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств — членов организации, а также отметили высокий уровень активности боевых действий в Афганистане, особенно в северных провинциях.По словам доктора военных наук Константина Соколова, ОДКБ в любом случае примет мобилизационные меры и усилит военные группировки вдоль границ с Афганистаном.Соколов даже сравнил историю в Афганистане с сирийской кампанией, где в случае поражения правительственных сил основная часть боевиков двинулась бы в сторону российских границ. "Здесь то же самое — почти прямая угроза безопасности и нашей, и ближайших союзников", — подчеркнул эксперт.Войска ушли, проблемы осталисьСША и союзники начали выводить военный контингент из Афганистана 1 мая — до этого войска находились там ровно двадцать лет. Страну уже покинули подразделения Германии, Италии, Чехии, Австралии. Последний иностранный солдат должен уйти из республики к 11 сентября — к двадцатой годовщине терактов в Нью-Йорке.Примечательно, что президент Джо Байден перед выводом войск предупредил талибов — попытки раскачать ситуацию будут жестко караться. Однако все сложилось так, как предполагали многие эксперты: Афганистан моментально "вспыхнул". Боевые действия развернулись практически по всей стране. Правительственные силы уже не скрывают, что не справляются с напором радикалов.По последним данным, талибы за короткое время захватили порядка 60 уездов, при этом в большинстве случаев даже без серьезных боестолкновений — деморализованные правительственные войска попросту сбегают от наступающих боевиков в административные центры."Все наладится"Впрочем, в Москве не склонны драматизировать ситуацию и советуют не спешить с выводами. Как заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, говорить о сдаче радикалам всей страны пока рано."В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому — да, боевой сезон идет, я еще весной говорил, что он наступит "по расписанию". Если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Однако они не захватили ни один. Это значит, что у них тоже возможности ограниченны", — пояснил дипломат.Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настроена еще более позитивно — она предположила, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация относительно стабилизируется и "противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах будут готовы начать конструктивный мирный диалог".Напомним: мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара еще 12 сентября 2020-го, однако к конструктивным выводам на них пока так и не пришли — власти вынуждены задействовать Национальные силы обороны и безопасности в контртеррористических операциях практически на всей территории страны.
https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
https://ria.ru/20201201/sasr-1587013802.html
https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003721.html
россия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738400988_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_37577e57922593db71adb86535151f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одкб, афганистан, талибан, сша, безопасность

"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"

08:00 02.07.2021 (обновлено: 08:04 02.07.2021)
 
© REUTERS / StringerВооруженные люди во время митинга в Кабуле
Вооруженные люди во время митинга в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки захваченных населенных пунктов и военных баз, сотни погибших и раненых — движение "Талибан" стремительно наращивает темпы наступления в Афганистане. Под его контроль уже перешли целые районы страны. Виной всему — скоропалительное решение США оставить афганскую армию один на один с радикалами. Эксперты уверены: за выводом войск НАТО кроется хорошо спланированная акция Вашингтона, цель которой — максимально накалить обстановку у границ России. Так ли это — разбиралось РИА Новости.

"Пожар" на границе

Отголоски ожесточенных боев афганской армии с отрядами радикального движения "Талибан" докатились до Таджикистана. Судя по последним сводкам с таджикско-афганской границы, ситуация крайне напряженная.
На днях погранслужба страны сообщила: в результате нападения талибов на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх около двадцати военнослужащих правительственных войск отступили на таджикскую территорию. А 22 июня боевики напали на комиссариат Шерхан-Бандара в провинции Кундуз на самой границе. Более 130 афганских военных не смогли оказать сопротивление, оставили позиции и попросили укрытия в Таджикистане.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00
"Американцы уходят, мир скоро вздрогнет": что началось в Афганистане
Пограничники из гуманитарных и добрососедских соображений пропустили отступающих. Всего же афганская армия только в ходе боев в Шерхан-Бандаре потеряла ранеными, убитыми и взятыми в плен около ста бойцов.
Схожая обстановка и на узбекско-афганской границе. В администрации президента Узбекистана сообщали о нескольких попытках военных и гражданских проникнуть вглубь страны. Первый такой случай произошел 23 июня — 53 человека хотели перейти границу. Всех в итоге вернули в Афганистан. Но уже очевидно, что поток беженцев не прекратится.
Примечательно, что бои в северных провинциях объятой гражданской войной страны идут всего в 70 километрах от расположения крупнейшего военного объекта России за рубежом — 201-й базы в Курган-Тюбе.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база
201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база

"Вторая Сирия"

Таджикские власти обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там заявили, что окажут поддержку в связи с ситуацией на границе с Афганистаном.

"Это может быть и политическая, и военная, и военно-техническая помощь", — уточнил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

В четверг в Душанбе состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники констатировали ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств — членов организации, а также отметили высокий уровень активности боевых действий в Афганистане, особенно в северных провинциях.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
По словам доктора военных наук Константина Соколова, ОДКБ в любом случае примет мобилизационные меры и усилит военные группировки вдоль границ с Афганистаном.

"Потому что опасность более чем серьезная. Это признают и некоторые деятели "Талибана", об этом проговариваются на Западе. Нас ждет довольно сложный период — продвижение на Россию с юга будет хорошо организовано. Вполне возможно, усилят 201-ю базу в Таджикистане".

Соколов даже сравнил историю в Афганистане с сирийской кампанией, где в случае поражения правительственных сил основная часть боевиков двинулась бы в сторону российских границ. "Здесь то же самое — почти прямая угроза безопасности и нашей, и ближайших союзников", — подчеркнул эксперт.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоеннослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар

Войска ушли, проблемы остались

США и союзники начали выводить военный контингент из Афганистана 1 мая — до этого войска находились там ровно двадцать лет. Страну уже покинули подразделения Германии, Италии, Чехии, Австралии. Последний иностранный солдат должен уйти из республики к 11 сентября — к двадцатой годовщине терактов в Нью-Йорке.
Примечательно, что президент Джо Байден перед выводом войск предупредил талибов — попытки раскачать ситуацию будут жестко караться. Однако все сложилось так, как предполагали многие эксперты: Афганистан моментально "вспыхнул". Боевые действия развернулись практически по всей стране. Правительственные силы уже не скрывают, что не справляются с напором радикалов.
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 08:00
"Это был кошмар": афганцы рассказали о зверствах австралийского спецназа

"Вывод американских войск из Афганистана — хорошо продуманный акт с целью насолить России, — считает эксперт. — В Вашингтоне прекрасно понимают: процесс пойдет дальше, на север. США будут незаметно его направлять. России следует ожидать обострения ситуации в республиках Средней Азии — не исключено, что это докатится и до наших окраин".

По последним данным, талибы за короткое время захватили порядка 60 уездов, при этом в большинстве случаев даже без серьезных боестолкновений — деморализованные правительственные войска попросту сбегают от наступающих боевиков в административные центры.
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в фотобанкТаджикские пограничники на таджикско-афганской границе
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев
Перейти в фотобанк
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе

"Все наладится"

Впрочем, в Москве не склонны драматизировать ситуацию и советуют не спешить с выводами. Как заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, говорить о сдаче радикалам всей страны пока рано.
"В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому — да, боевой сезон идет, я еще весной говорил, что он наступит "по расписанию". Если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Однако они не захватили ни один. Это значит, что у них тоже возможности ограниченны", — пояснил дипломат.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 10:03
В МИД рассказали об итогах визита президента Афганистана в США
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настроена еще более позитивно — она предположила, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация относительно стабилизируется и "противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах будут готовы начать конструктивный мирный диалог".
Напомним: мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара еще 12 сентября 2020-го, однако к конструктивным выводам на них пока так и не пришли — власти вынуждены задействовать Национальные силы обороны и безопасности в контртеррористических операциях практически на всей территории страны.
© AP Photo / Hussein SayedПредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Hussein Sayed
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
 
РоссияОДКБАфганистанТалибанСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Нижнем Новгороде произошел хлопок газа в жилом доме
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
04:55Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ
04:53В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
04:44На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
Лента новостейМолния