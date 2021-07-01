https://ria.ru/20210701/zasukha-1739344732.html

Синоптик предупредил жителей Центральной России о сильнейшей засухе

Синоптик предупредил жителей Центральной России о сильнейшей засухе - РИА Новости, 01.07.2021

Синоптик предупредил жителей Центральной России о сильнейшей засухе

Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, которая бывает раз в десять лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:15

2021-07-01T08:15

2021-07-01T10:19

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, которая бывает раз в десять лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля — 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя", — отметил собеседник агентства.По его словам, за последние 55 лет похожая ситуация в июле складывалась в 1972 году (выпало 16 миллиметров), 1992-м (23,3 миллиметра), 1997-м (шесть миллиметров), 2002-м (23,8 миллиметра), 2010-м (12 миллиметров) и 2014 году, когда выпало всего четыре миллиметра.При этом второй месяц лета, как правило, самый влажный в году, добавил Тишковец.Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели середины лета. Синоптики ожидают температуру на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного "посвежеет".

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html

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погода, евгений тишковец, москва, общество