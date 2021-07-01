https://ria.ru/20210701/zaprety-1739335573.html

Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете

Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете - РИА Новости, 01.07.2021

Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете

РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T02:17

2021-07-01T02:17

2021-07-01T02:17

россия

денис кусков

интернет

технологии

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Как показывает практика, оставлять в интернете данные своих банковских карт очень опасно, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По словам эксперта, не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать на электронные письма незнакомых людей. Кусков призывает соблюдать цифровую гигиену и следить за своими действиями в интернете, отправлять и читать письма только от тех людей, которых вы знаете.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис кусков, интернет, технологии