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Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете - РИА Новости, 01.07.2021
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:17
2021-07-01T02:17
россия
денис кусков
интернет
технологии
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Как показывает практика, оставлять в интернете данные своих банковских карт очень опасно, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По словам эксперта, не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать на электронные письма незнакомых людей. Кусков призывает соблюдать цифровую гигиену и следить за своими действиями в интернете, отправлять и читать письма только от тех людей, которых вы знаете.
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россия, денис кусков, интернет, технологии
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
02:17 01.07.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

Эксперт призвал россиян не оставлять в интернете данные банковских карт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Как показывает практика, оставлять в интернете данные своих банковских карт очень опасно, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая "зеркала" - определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции", - объясняет специалист.
По словам эксперта, не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать на электронные письма незнакомых людей.
Кусков призывает соблюдать цифровую гигиену и следить за своими действиями в интернете, отправлять и читать письма только от тех людей, которых вы знаете.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет
 
РоссияДенис КусковИнтернетТехнологии
 
 
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