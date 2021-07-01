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Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете - РИА Новости, 01.07.2021
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:17
2021-07-01T02:17
2021-07-01T02:17
россия
денис кусков
интернет
технологии
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Как показывает практика, оставлять в интернете данные своих банковских карт очень опасно, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По словам эксперта, не стоит заходить на незнакомые сайты и отвечать на электронные письма незнакомых людей. Кусков призывает соблюдать цифровую гигиену и следить за своими действиями в интернете, отправлять и читать письма только от тех людей, которых вы знаете.
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россия, денис кусков, интернет, технологии
Специалист перечислил самые строгие запреты в интернете
Эксперт призвал россиян не оставлять в интернете данные банковских карт