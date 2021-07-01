https://ria.ru/20210701/zapret-1739361554.html

Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов

Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:38

2021-07-01T10:38

2021-07-01T10:41

россия

елена ямпольская

госдума рф

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739220672_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_86af78884e569350b9293edd48f68bc7.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон вносит изменения в статью 6 ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".Согласно документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха - их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Как ранее заявила одна из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.Первоначально предполагалось распространить запретительные меры на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Однако впоследствии в законопроект были внесены правительственные поправки о том, чтобы запрет на публичную демонстрацию военных нацистских преступников касался лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.В пояснительной записке отмечалось, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечали разработчики.

https://ria.ru/20210518/putin-1732764327.html

https://ria.ru/20210508/pobeda-1731488397.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена ямпольская, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество