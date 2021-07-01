Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов
10:38 01.07.2021 (обновлено: 10:41 01.07.2021)
Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов и распространять атрибутику
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в статью 6 ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Согласно документу, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха - их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Как ранее заявила одна из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.
Первоначально предполагалось распространить запретительные меры на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Однако впоследствии в законопроект были внесены правительственные поправки о том, чтобы запрет на публичную демонстрацию военных нацистских преступников касался лишь изображений руководителей организаций, осужденных Международным Нюрнбергским военным трибуналом, а не всех рядовых членов.
В пояснительной записке отмечалось, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.
Закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников, отмечали разработчики.