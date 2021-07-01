https://ria.ru/20210701/zakon-1739509403.html

В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине

В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине - РИА Новости, 01.07.2021

В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине

Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T23:37

2021-07-01T23:37

2021-07-01T23:37

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

совет европы

владимир зеленский

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Киев продолжает продвигать националистическую идеологию, об этом в своем telegram-канале написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит к их числу и русских."Украинские власти, к сожалению, невзирая ни на что, продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование", - пишет Слуцкий.Одобрив закон, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, отмечает российский парламентарий.Закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, окончательно принят Верховной радой. За него проголосовали 325 депутатов.Согласно тексту, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.

https://ria.ru/20210701/zelenskiy-1739430211.html

https://ria.ru/20210701/narody-1739447673.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет европы, владимир зеленский, парламентская ассамблея совета европы, армения, киев, в мире