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В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине - РИА Новости, 01.07.2021
В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T23:37
2021-07-01T23:37
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
совет европы
владимир зеленский
парламентская ассамблея совета европы
армения
киев
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Киев продолжает продвигать националистическую идеологию, об этом в своем telegram-канале написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит к их числу и русских."Украинские власти, к сожалению, невзирая ни на что, продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование", - пишет Слуцкий.Одобрив закон, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, отмечает российский парламентарий.Закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, окончательно принят Верховной радой. За него проголосовали 325 депутатов.Согласно тексту, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.
https://ria.ru/20210701/zelenskiy-1739430211.html
https://ria.ru/20210701/narody-1739447673.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет европы, владимир зеленский, парламентская ассамблея совета европы, армения, киев, в мире
В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
23:37 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий: Киев, одобрив закон о коренных народах, нарушил свои международные обязательства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Киев продолжает продвигать националистическую идеологию, об этом в своем telegram-канале написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит к их числу и русских.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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"Украинские власти, к сожалению, невзирая ни на что, продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование", - пишет Слуцкий.
Одобрив закон, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, отмечает российский парламентарий.
Закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, окончательно принят Верховной радой. За него проголосовали 325 депутатов.
Согласно тексту, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 16:54
Рада приняла закон о коренных народах Украины
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСовет ЕвропыВладимир ЗеленскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыАрменияКиевВ мире
 
 
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