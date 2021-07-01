В Госдуме прокомментировали принятие закона о коренных народах на Украине
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: Киев, одобрив закон о коренных народах, нарушил свои международные обязательства
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Одобрив закон о коренных народах, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Киев продолжает продвигать националистическую идеологию, об этом в своем telegram-канале написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
"Украинские власти, к сожалению, невзирая ни на что, продолжают продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне. Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование", - пишет Слуцкий.
Одобрив закон, украинские депутаты нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, отмечает российский парламентарий.
Закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, окончательно принят Верховной радой. За него проголосовали 325 депутатов.
Согласно тексту, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.
Вчера, 16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины