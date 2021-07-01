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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210701/zakon-1739462097.html
Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК
Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК - РИА Новости, 01.07.2021
Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Польшу отказаться от закона о реституции собственности, назвав его "дискриминационным и безнравственным", говорится РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:01
2021-07-01T18:01
религия и мировоззрение
религия
жилье
вячеслав моше кантор
вячеслав кантор
польша
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Польшу отказаться от закона о реституции собственности, назвав его "дискриминационным и безнравственным", говорится в сообщении пресс-службы ЕЕК.Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами."Польское правительство официально обещало вернуть имущество времен Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание. Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон. Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает еще более болезненной травму Холокоста", - приводит пресс-служба ЕЕК слова президента организации Вячеслава Моше Кантора.Он подчеркнул, что Польша должна принять "закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны"."То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому", – отметил президент ЕЕК.В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.
https://ria.ru/20210629/ravvin-1739001752.html
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религия, жилье, вячеслав моше кантор, вячеслав кантор, польша, в мире

Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК

18:01 01.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Польшу отказаться от закона о реституции собственности, назвав его "дискриминационным и безнравственным", говорится в сообщении пресс-службы ЕЕК.
Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами.
Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 09:46Религия и мировоззрение
Раввины Европы возмущены позицией Варшавы по участию поляков в Холокосте
"Польское правительство официально обещало вернуть имущество времен Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание. Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон. Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает еще более болезненной травму Холокоста", - приводит пресс-служба ЕЕК слова президента организации Вячеслава Моше Кантора.
Он подчеркнул, что Польша должна принять "закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны".
"То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому", – отметил президент ЕЕК.
В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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