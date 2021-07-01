https://ria.ru/20210701/zakon-1739462097.html

Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК

Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК - РИА Новости, 01.07.2021

Польша одобряет кражу имущества у потомков жертв нацизма, заявили в ЕЕК

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Польшу отказаться от закона о реституции собственности, назвав его "дискриминационным и безнравственным", говорится РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:01

2021-07-01T18:01

2021-07-01T18:01

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал Польшу отказаться от закона о реституции собственности, назвав его "дискриминационным и безнравственным", говорится в сообщении пресс-службы ЕЕК.Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами."Польское правительство официально обещало вернуть имущество времен Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание. Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон. Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает еще более болезненной травму Холокоста", - приводит пресс-служба ЕЕК слова президента организации Вячеслава Моше Кантора.Он подчеркнул, что Польша должна принять "закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны"."То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому", – отметил президент ЕЕК.В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.

https://ria.ru/20210629/ravvin-1739001752.html

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739457296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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