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Путин подписал закон, расширяющий права Генпрокуратуры
Путин подписал закон, расширяющий права Генпрокуратуры - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон, расширяющий права Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:31
2021-07-01T10:31
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Генпрокуратура получает право обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решений международных, межгосударственных органов в случае их противоречия российской Конституции. Подобное право уже существует у президента РФ, правительства и Верховного суда.В законе уточняется, что надзорное ведомство принимает решение об обращении с запросом в КС РФ на основании заключения полномочных федеральных госорганов либо "на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа".
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон, расширяющий права Генпрокуратуры
10:31 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ГП получила право обращаться в КС для обжалования решений межгосударственных органов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры обращаться в Конституционный суд РФ для обжалования решений межгосударственных органов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Генпрокуратура получает право обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решений международных, межгосударственных органов в случае их противоречия российской Конституции. Подобное право уже существует у президента РФ, правительства и Верховного суда.
В законе уточняется, что надзорное ведомство принимает решение об обращении с запросом в КС РФ на основании заключения полномочных федеральных госорганов либо "на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа".
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