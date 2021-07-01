https://ria.ru/20210701/zakharova-1739465876.html
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла - РИА Новости, 01.07.2021
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:19
2021-07-01T18:19
2021-07-01T18:19
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов чешского посла в МИД России.Ранее Захарова сообщила на брифинге, что посол Чехии МИД в Москве Витезслав Пивонька вызван в министерство иностранных дел России на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Позже представитель чешского дипведомства Эва Давидова опровергла сообщения, что посол республики был вызван в МИД России."Ну и зря. Готовьтесь", - прокомментировала Захарова заявления чешского МИД в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.
https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
Захарова ответила МИД Чехии, опровергшему вызов посла в российское ведомство