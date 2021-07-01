https://ria.ru/20210701/zakharova-1739465876.html

"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла

"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла - РИА Новости, 01.07.2021

"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:19

2021-07-01T18:19

2021-07-01T18:19

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов чешского посла в МИД России.Ранее Захарова сообщила на брифинге, что посол Чехии МИД в Москве Витезслав Пивонька вызван в министерство иностранных дел России на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Позже представитель чешского дипведомства Эва Давидова опровергла сообщения, что посол республики был вызван в МИД России."Ну и зря. Готовьтесь", - прокомментировала Захарова заявления чешского МИД в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.

https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html

https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738959403.html

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире