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"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла - РИА Новости, 01.07.2021
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:19
2021-07-01T18:19
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов чешского посла в МИД России.Ранее Захарова сообщила на брифинге, что посол Чехии МИД в Москве Витезслав Пивонька вызван в министерство иностранных дел России на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Позже представитель чешского дипведомства Эва Давидова опровергла сообщения, что посол республики был вызван в МИД России."Ну и зря. Готовьтесь", - прокомментировала Захарова заявления чешского МИД в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.
https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html
https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738959403.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире
"Готовьтесь". Захарова ответила МИД Чехии на сообщение о вызове посла
18:19 01.07.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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Захарова ответила МИД Чехии, опровергшему вызов посла в российское ведомство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила чешской коллеге, которая опровергла анонсированный российским внешнеполитическим ведомством вызов чешского посла в МИД России.
Ранее Захарова сообщила на брифинге, что посол Чехии МИД в Москве Витезслав Пивонька вызван в министерство иностранных дел России на фоне новых заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Позже представитель чешского дипведомства Эва Давидова опровергла сообщения, что посол республики был вызван в МИД России.
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"Ну и зря. Готовьтесь", - прокомментировала Захарова заявления чешского МИД в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.
Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияВ мире
 
 
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