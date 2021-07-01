Москва ждет объяснений Берлина о нападках на RT Deutsch, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова заявила, что Москва ждет объяснений Берлина по поводу попыток сорвать вещание RT Deutsch
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва ждет объяснений Берлина по поводу попыток властей сорвать вещание телеканала RT Deutsch, о которых сообщили немецкие СМИ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, немецкие СМИ сообщили о "специальной кампании, которая была нацелена на недопущение запуска вещания RT Deutsch".
Захарова рассказала, что телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник.
"Все опять же делается по законам соответствующих стран. Еще до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать", - заявила Захарова.
По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".
"Мы очень надеемся, что будут даны соответствующие официальные комментарии на этот счет. Учитывая такую педантичность в отстаивании Берлином основополагающих принципов демократии, а именно свободы слова и защиты прав журналистов. Хочется услышать объяснения", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, одновременно некоторые немецкие СМИ объявили "настоящую информационную войну" российскому телеканалу.
Представитель МИД РФ отметила, что российские СМИ никогда не позволяют себе и "миллиардной доли" такого поведения по отношению к немецким коллегам, работающим в Москве.