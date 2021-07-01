https://ria.ru/20210701/zakharova-1739454487.html

Москва ждет объяснений Берлина о нападках на RT Deutsch, заявила Захарова

Москва ждет объяснений Берлина о нападках на RT Deutsch, заявила Захарова - РИА Новости, 01.07.2021

Москва ждет объяснений Берлина о нападках на RT Deutsch, заявила Захарова

Москва ждет объяснений Берлина по поводу попыток властей сорвать вещание телеканала RT Deutsch, о которых сообщили немецкие СМИ, заявила представитель МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:23

2021-07-01T17:23

2021-07-01T17:23

россия

мария захарова

москва

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва ждет объяснений Берлина по поводу попыток властей сорвать вещание телеканала RT Deutsch, о которых сообщили немецкие СМИ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, немецкие СМИ сообщили о "специальной кампании, которая была нацелена на недопущение запуска вещания RT Deutsch".Захарова рассказала, что телеканал RT Deutsch подал заявку в Люксембург на разрешение начать вещание на ЕС через люксембургский спутник."Все опять же делается по законам соответствующих стран. Еще до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать", - заявила Захарова.По сообщениям немецких СМИ, которые процитировала Захарова, "речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты и представители спецслужб Германии и Люксембурга и медиарегуляторы Люксембурга".По ее словам, одновременно некоторые немецкие СМИ объявили "настоящую информационную войну" российскому телеканалу.Представитель МИД РФ отметила, что российские СМИ никогда не позволяют себе и "миллиардной доли" такого поведения по отношению к немецким коллегам, работающим в Москве.

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739453069.html

https://ria.ru/20210310/rt-1600576703.html

россия

москва

берлин (город)

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россия, мария захарова, москва, берлин (город), в мире