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Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину - РИА Новости, 01.07.2021
Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспас", пожаловавшимся президенту. Об этом... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:06
2021-07-01T08:06
2021-07-01T12:25
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ЧИТА, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспас", пожаловавшимся президенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Пожарные из села Мангут Кыринского района на прямой линии рассказали Путину, что работают в региональной структуре и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, после обращения проверку также начала прокуратура.Осипов отметил, что на решение проблемы ежегодно потребуется примерно 250 миллионов рублей.По данным властей, около 1,1 тысячи сотрудников краевых пожарных формирований получают зарплату согласно МРОТ.Первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер отметил, что региональное Министерство финансов "предпримет все меры", чтобы найти деньги."Если где-то в бюджете образуется экономия, мы эти деньги сейчас сдвинем и направим на решение вопроса по повышению зарплаты именно сотрудникам "Забайкалпожспас". Также по поручению губернатора создадим комиссию, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении", — добавил он.Осипов утверждает, что о решении по повышению зарплат федеральным пожарным было известно ещё в 2019 году, но никаких предложений не представили. Сейчас планируют провести служебную проверку.
https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739262843.html
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россия, александр осипов, владимир путин, забайкальский край, кыринский район, общество
Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:06 01.07.2021 (обновлено: 12:25 01.07.2021)
Глава Забайкалья поручил найти средства на повышение зарплаты пожарным после жалобы Путину
ЧИТА, 1 июл — РИА Новости.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
поручил найти средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспас", пожаловавшимся президенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Пожарные из села Мангут Кыринского района
на прямой линии рассказали Путину, что работают в региональной структуре и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, после обращения проверку также начала прокуратура.
Осипов отметил, что на решение проблемы ежегодно потребуется примерно 250 миллионов рублей.
"Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в Министерство финансов России и в аппарат полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчетами", — процитировала главу региона пресс-служба.
По данным властей, около 1,1 тысячи сотрудников краевых пожарных формирований получают зарплату согласно МРОТ.
Первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер отметил, что региональное Министерство финансов "предпримет все меры", чтобы найти деньги.
"Если где-то в бюджете образуется экономия, мы эти деньги сейчас сдвинем и направим на решение вопроса по повышению зарплаты именно сотрудникам "Забайкалпожспас". Также по поручению губернатора создадим комиссию, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении", — добавил он.
Осипов утверждает, что о решении по повышению зарплат федеральным пожарным было известно ещё в 2019 году, но никаких предложений не представили. Сейчас планируют провести служебную проверку.