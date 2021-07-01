https://ria.ru/20210701/zabaykale-1739344526.html

Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину

Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину - РИА Новости, 01.07.2021

Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспас", пожаловавшимся президенту. Об этом... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:06

2021-07-01T08:06

2021-07-01T12:25

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

александр осипов

владимир путин

забайкальский край

кыринский район

общество

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ЧИТА, 1 июл — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства на повышение зарплат сотрудникам "Забайкалпожспас", пожаловавшимся президенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Пожарные из села Мангут Кыринского района на прямой линии рассказали Путину, что работают в региональной структуре и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором, после обращения проверку также начала прокуратура.Осипов отметил, что на решение проблемы ежегодно потребуется примерно 250 миллионов рублей.По данным властей, около 1,1 тысячи сотрудников краевых пожарных формирований получают зарплату согласно МРОТ.Первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер отметил, что региональное Министерство финансов "предпримет все меры", чтобы найти деньги."Если где-то в бюджете образуется экономия, мы эти деньги сейчас сдвинем и направим на решение вопроса по повышению зарплаты именно сотрудникам "Забайкалпожспас". Также по поручению губернатора создадим комиссию, которая даст оценку деятельности должностных лиц в этом направлении", — добавил он.Осипов утверждает, что о решении по повышению зарплат федеральным пожарным было известно ещё в 2019 году, но никаких предложений не представили. Сейчас планируют провести служебную проверку.

https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739262843.html

https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html

россия

забайкальский край

кыринский район

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россия, александр осипов, владимир путин, забайкальский край, кыринский район, общество