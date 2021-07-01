https://ria.ru/20210701/yakutsk-1739431019.html
В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик - РИА Новости, 01.07.2021
В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Уголовное дело возбуждено в Якутске после того, как ребёнку вместо воды в ресторане подали стакан с антисептиком, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:47
2021-07-01T15:47
2021-07-01T15:47
республика саха (якутия)
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутске после того, как ребёнку вместо воды в ресторане подали стакан с антисептиком, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Надежда Дворецкая.Как отметили в СУСК, 1 июля в соцсетях появилась информация, что при заказе воды в ресторанном комплексе в Якутске официантом был подан стакан антисептического средства, которое употребил трехлетний ребенок. Мальчик выпил два глотка и заплакал, родители вызвали скорую помощь. Ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказали медпомощь и отпустили домой."По данному факту по указанию и.о. руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - отметила Дворецкая.В свою очередь в минздраве республики сообщили РИА Новости, что "признаков отравления не обнаружено, (ребенок) отпущен домой".
https://ria.ru/20210606/otravlenie-1735895563.html
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РИА Новости
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республика саха (якутия), здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия
В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
В Якутске в ресторане вместо воды ребенку налили антисептик, возбуждено уголовное дело
ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутске после того, как ребёнку вместо воды в ресторане подали стакан с антисептиком, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Надежда Дворецкая.
Как отметили в СУСК, 1 июля в соцсетях появилась информация, что при заказе воды в ресторанном комплексе в Якутске официантом был подан стакан антисептического средства, которое употребил трехлетний ребенок. Мальчик выпил два глотка и заплакал, родители вызвали скорую помощь. Ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.
"По данному факту по указанию и.о. руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - отметила Дворецкая.
В свою очередь в минздраве республики сообщили РИА Новости, что "признаков отравления не обнаружено, (ребенок) отпущен домой".