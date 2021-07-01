https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html

Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования

Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования - РИА Новости, 01.07.2021

Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования

Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на реализацию второго этапа программы научных исследований, сообщает пресс-центре республики в Москве. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:05

2021-07-01T17:05

2021-07-01T17:05

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

арктика

москва

магаданская область

общество

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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на реализацию второго этапа программы научных исследований, сообщает пресс-центре республики в Москве."Власти Якутии планируют направить 425 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию второго этапа программы комплексных научных исследований до 2024 года. Программа исследований утверждена главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым", - рассказали в пресс-центре.Из указанных средств в этом году будут выделены 60 миллионов рублей. Их направят на исследования в области практического здравоохранения, биогенных методов, транспортной инфраструктуры. В 2022 году научные проекты получат около 160 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах – по 110 миллионов рублей.Как отметили в пресс-центре, первый этап комплексных научных исследований в Якутии проводился в 2016-2017 годах. За это время в регионе реализовали 114 проектов. Почти 2 тысячи ученых смогли собрать уникальные материалы, создали новые научные методы, подходы и технологии.Новый этап исследований посвящается созданию современных высокотехнологичных продуктов, услуг и технологий."В правительстве Якутии также добавили, что второй этап комплексных исследований является одним из ключевых направлений в рамках утвержденной в прошлом году госпрограммы по развитию науки, плана мероприятий в Год науки и технологий и деятельности НОЦ "Север", - добавили в пресс-центре.Ранее сообщалось, что Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки.В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север", который займется исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.

https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738733000.html

https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735478142.html

республика саха (якутия)

арктика

москва

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), айсен николаев, арктика, москва, магаданская область, общество