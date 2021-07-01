https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования - РИА Новости, 01.07.2021
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на реализацию второго этапа программы научных исследований, сообщает пресс-центре республики в Москве. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:05
2021-07-01T17:05
2021-07-01T17:05
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
арктика
москва
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на реализацию второго этапа программы научных исследований, сообщает пресс-центре республики в Москве."Власти Якутии планируют направить 425 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию второго этапа программы комплексных научных исследований до 2024 года. Программа исследований утверждена главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым", - рассказали в пресс-центре.Из указанных средств в этом году будут выделены 60 миллионов рублей. Их направят на исследования в области практического здравоохранения, биогенных методов, транспортной инфраструктуры. В 2022 году научные проекты получат около 160 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах – по 110 миллионов рублей.Как отметили в пресс-центре, первый этап комплексных научных исследований в Якутии проводился в 2016-2017 годах. За это время в регионе реализовали 114 проектов. Почти 2 тысячи ученых смогли собрать уникальные материалы, создали новые научные методы, подходы и технологии.Новый этап исследований посвящается созданию современных высокотехнологичных продуктов, услуг и технологий."В правительстве Якутии также добавили, что второй этап комплексных исследований является одним из ключевых направлений в рамках утвержденной в прошлом году госпрограммы по развитию науки, плана мероприятий в Год науки и технологий и деятельности НОЦ "Север", - добавили в пресс-центре.Ранее сообщалось, что Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки.В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север", который займется исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.
https://ria.ru/20210626/yakutiya-1738733000.html
https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735478142.html
республика саха (якутия)
арктика
москва
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), айсен николаев, арктика, москва, магаданская область, общество
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости.
Якутия до 2024 года направит свыше 400 миллионов рублей на реализацию второго этапа программы научных исследований, сообщает пресс-центре республики в Москве
.
"Власти Якутии планируют направить 425 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию второго этапа программы комплексных научных исследований до 2024 года. Программа исследований утверждена главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым
", - рассказали в пресс-центре.
Из указанных средств в этом году будут выделены 60 миллионов рублей. Их направят на исследования в области практического здравоохранения, биогенных методов, транспортной инфраструктуры. В 2022 году научные проекты получат около 160 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах – по 110 миллионов рублей.
Как отметили в пресс-центре, первый этап комплексных научных исследований в Якутии проводился в 2016-2017 годах. За это время в регионе реализовали 114 проектов. Почти 2 тысячи ученых смогли собрать уникальные материалы, создали новые научные методы, подходы и технологии.
Новый этап исследований посвящается созданию современных высокотехнологичных продуктов, услуг и технологий.
"В правительстве Якутии также добавили, что второй этап комплексных исследований является одним из ключевых направлений в рамках утвержденной в прошлом году госпрограммы по развитию науки, плана мероприятий в Год науки и технологий и деятельности НОЦ "Север", - добавили в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки.
В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики
и Субарктики "Север", который займется исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ
, Магаданская область
и Камчатский край
совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.