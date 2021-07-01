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В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек - РИА Новости, 01.07.2021
В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:33
2021-07-01T08:33
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на власти.Отмечается, что взрыв произошел в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно распространяемых в районе города.В результате произошедшего был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям, был частично разрушен и грузовик, в который складывали фейерверки, по улицам разбросаны обломки. Некоторые пострадавшие гражданские лица были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения.Причина взрыва пока неизвестна.
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лос-анджелес, сша, в мире
В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:33 01.07.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this

В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на власти.
Отмечается, что взрыв произошел в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно распространяемых в районе города.
В результате произошедшего был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям, был частично разрушен и грузовик, в который складывали фейерверки, по улицам разбросаны обломки. Некоторые пострадавшие гражданские лица были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения.
Причина взрыва пока неизвестна.
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