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В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек - РИА Новости, 01.07.2021

В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:33

2021-07-01T08:33

2021-07-01T08:33

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на власти.Отмечается, что взрыв произошел в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно распространяемых в районе города.В результате произошедшего был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям, был частично разрушен и грузовик, в который складывали фейерверки, по улицам разбросаны обломки. Некоторые пострадавшие гражданские лица были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения.Причина взрыва пока неизвестна.

https://ria.ru/20210629/tekhas-1738997943.html

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