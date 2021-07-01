https://ria.ru/20210701/vyplaty-1739331351.html
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам - РИА Новости, 01.07.2021
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:21
2021-07-01T00:21
2021-07-01T10:27
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России.Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя учет недвижимости и транспортных средств в собственности у членов семьи, имеющиеся сбережения. Также действует "Правило нулевого дохода", то есть пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.Пособие выплачивается, начиная с месяца постановки на учет, если женщина обратилась за ним в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. При этом пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.Получить пособие смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.
https://ria.ru/20210701/posobie-1739331133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_15b447eb01248969392bfdc3b7477518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
00:21 01.07.2021 (обновлено: 10:27 01.07.2021)
В России с 1 июля стартовал прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России
.
Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя учет недвижимости и транспортных средств в собственности у членов семьи, имеющиеся сбережения. Также действует "Правило нулевого дохода", то есть пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Пособие выплачивается, начиная с месяца постановки на учет, если женщина обратилась за ним в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. При этом пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.
Получить пособие смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.