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В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам - РИА Новости, 01.07.2021
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:21
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россия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России.Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя учет недвижимости и транспортных средств в собственности у членов семьи, имеющиеся сбережения. Также действует "Правило нулевого дохода", то есть пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.Пособие выплачивается, начиная с месяца постановки на учет, если женщина обратилась за ним в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. При этом пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.Получить пособие смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.
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россия, общество
В России начали принимать заявления на выплату для будущих мам
00:21 01.07.2021 (обновлено: 10:27 01.07.2021)
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / stockasso

В России с 1 июля стартовал прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заявления на выплату для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, начинают принимать в России.
Получить пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в их семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя учет недвижимости и транспортных средств в собственности у членов семьи, имеющиеся сбережения. Также действует "Правило нулевого дохода", то есть пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Пособие выплачивается, начиная с месяца постановки на учет, если женщина обратилась за ним в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. При этом пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов.
Получить пособие смогут и те женщины, которые встали на учет на ранних сроках еще до 1 июля, получать выплаты они будут с месяца обращения и до родов.
Подросток общается с взрослым - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
00:18
В России стартует прием заявлений на пособие одиноким родителям
 
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