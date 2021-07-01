https://ria.ru/20210701/vstrecha-1739394305.html
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу - РИА Новости, 01.07.2021
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:13
2021-07-01T13:13
2021-07-01T13:13
роман старовойт
курская область
курск
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его "Освенцим".Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, профилактическую беседу с ними. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете. Как ранее пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов было сказано на эмоциях."Состоялся телефонный разговор губернатора Курской области Романа Старовойта с Юлией Чугуновой, комментарий которой о свечах в пластиковых стаканчиках "как бесполезном мусоре" в День памяти на мемориале павших вызвал эмоциональную реакцию главы региона... И хотя Роман Старовойт по-прежнему считает неуместным акценты на обсуждении экологичности свечей во время скорбной даты, оба собеседника согласились, что вопросам экологичности применяемых материалов нужно уделять повышенное внимание", - сообщила Гурина.По ее словам, губернатор рассказал Чугуновой, как в регионе организуется переработка материалов и поделился новостями из Курской области и из Фатежа, откуда женщина родом. Сейчас Чугунова живет и работает в Астрахани."Роман Старовойт пригласил ее в гости, чтобы, в том числе, вместе посмотреть, как происходит сбор, утилизация и переработка вторсырья в регионе и решаются другие вопросы экологической повестки. Юлия это приглашение приняла", - сообщила Гурина.
https://ria.ru/20210630/tatarstan-1739183371.html
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роман старовойт, курская область, курск, общество
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу с ним
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости.
Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта
комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области
Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске
зоопарк и назвать его "Освенцим".
Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, профилактическую беседу с ними. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете. Как ранее пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов было сказано на эмоциях.
"Состоялся телефонный разговор губернатора Курской области Романа Старовойта с Юлией Чугуновой, комментарий которой о свечах в пластиковых стаканчиках "как бесполезном мусоре" в День памяти на мемориале павших вызвал эмоциональную реакцию главы региона... И хотя Роман Старовойт по-прежнему считает неуместным акценты на обсуждении экологичности свечей во время скорбной даты, оба собеседника согласились, что вопросам экологичности применяемых материалов нужно уделять повышенное внимание", - сообщила Гурина.
По ее словам, губернатор рассказал Чугуновой, как в регионе организуется переработка материалов и поделился новостями из Курской области и из Фатежа, откуда женщина родом. Сейчас Чугунова живет и работает в Астрахани
.
"Роман Старовойт пригласил ее в гости, чтобы, в том числе, вместе посмотреть, как происходит сбор, утилизация и переработка вторсырья в регионе и решаются другие вопросы экологической повестки. Юлия это приглашение приняла", - сообщила Гурина.