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Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу - РИА Новости, 01.07.2021
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:13
2021-07-01T13:13
роман старовойт
курская область
курск
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его "Освенцим".Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, профилактическую беседу с ними. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете. Как ранее пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов было сказано на эмоциях."Состоялся телефонный разговор губернатора Курской области Романа Старовойта с Юлией Чугуновой, комментарий которой о свечах в пластиковых стаканчиках "как бесполезном мусоре" в День памяти на мемориале павших вызвал эмоциональную реакцию главы региона... И хотя Роман Старовойт по-прежнему считает неуместным акценты на обсуждении экологичности свечей во время скорбной даты, оба собеседника согласились, что вопросам экологичности применяемых материалов нужно уделять повышенное внимание", - сообщила Гурина.По ее словам, губернатор рассказал Чугуновой, как в регионе организуется переработка материалов и поделился новостями из Курской области и из Фатежа, откуда женщина родом. Сейчас Чугунова живет и работает в Астрахани."Роман Старовойт пригласил ее в гости, чтобы, в том числе, вместе посмотреть, как происходит сбор, утилизация и переработка вторсырья в регионе и решаются другие вопросы экологической повестки. Юлия это приглашение приняла", - сообщила Гурина.
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роман старовойт, курская область, курск, общество
Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу
13:13 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автор комментария к посту курского губернатора согласилась на встречу с ним

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Автор вызвавшего эмоциональную реакцию губернатора Курской области Романа Старовойта комментария к посту в Instagram согласилась на встречу с главой региона, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
В понедельник на оперативном совещании в администрации Курской области Старовойт жестко высказался об авторах двух комментариев под его постом в Instagram, посвященном акции со свечами, зажженными в пластиковых стаканчиках у мемориала в День памяти и скорби. Одна подписчица, по словам Старовойта, возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора". Другой подписчик, со слов губернатора, предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его "Освенцим".
Старовойт попросил отыскать авторов постов, чтобы "посмотреть им в глаза" и провести публично, под камеры, профилактическую беседу с ними. Этот фрагмент оперативного совещания вызвал резонанс и комментарии в интернете. Как ранее пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов было сказано на эмоциях.
"Состоялся телефонный разговор губернатора Курской области Романа Старовойта с Юлией Чугуновой, комментарий которой о свечах в пластиковых стаканчиках "как бесполезном мусоре" в День памяти на мемориале павших вызвал эмоциональную реакцию главы региона... И хотя Роман Старовойт по-прежнему считает неуместным акценты на обсуждении экологичности свечей во время скорбной даты, оба собеседника согласились, что вопросам экологичности применяемых материалов нужно уделять повышенное внимание", - сообщила Гурина.
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По ее словам, губернатор рассказал Чугуновой, как в регионе организуется переработка материалов и поделился новостями из Курской области и из Фатежа, откуда женщина родом. Сейчас Чугунова живет и работает в Астрахани.
"Роман Старовойт пригласил ее в гости, чтобы, в том числе, вместе посмотреть, как происходит сбор, утилизация и переработка вторсырья в регионе и решаются другие вопросы экологической повестки. Юлия это приглашение приняла", - сообщила Гурина.
 
Роман СтаровойтКурская областьКурскОбщество
 
 
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