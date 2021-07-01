https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739434914.html

Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице

Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице - РИА Новости, 01.07.2021

Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице

Материальные претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице и звучащие из Праги официальные версии тех событий по своей фантасмагоричности и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:06

2021-07-01T16:06

2021-07-01T16:09

россия

мария захарова

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_7f8f4d507ccefb42db101b62b6413b71.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Материальные претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице и звучащие из Праги официальные версии тех событий по своей фантасмагоричности и абсурдности все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... из бессмертного произведения (Ярослава) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд... иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, дипломатия в данном случае "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде".Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Чешские СМИ сообщили, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств.

https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739432265.html

https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739431350.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, москва, чехия, в мире