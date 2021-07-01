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Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице - РИА Новости, 01.07.2021
Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
Материальные претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице и звучащие из Праги официальные версии тех событий по своей фантасмагоричности и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:06
2021-07-01T16:09
россия
мария захарова
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Материальные претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице и звучащие из Праги официальные версии тех событий по своей фантасмагоричности и абсурдности все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... из бессмертного произведения (Ярослава) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд... иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, дипломатия в данном случае "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде".Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Чешские СМИ сообщили, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств.
https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739432265.html
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россия, мария захарова, москва, чехия, в мире
Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:06 01.07.2021 (обновлено: 16:09 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии в связи со взрывами во Врбетице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Материальные претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице и звучащие из Праги официальные версии тех событий по своей фантасмагоричности и абсурдности все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... из бессмертного произведения (Ярослава) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд... иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", - заявила Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
По ее словам, дипломатия в данном случае "подменяется литературными жанрами - это швейковщина в чистом виде".
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Чешские СМИ сообщили, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, при этом прося исключить ее из списка недружественных России государств.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
 
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