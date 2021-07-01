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МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации - РИА Новости, 01.07.2021
МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсаций за взрывы на складах с оружием во Врбетице, сказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:53
2021-07-01T15:53
2021-07-01T15:56
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсаций за взрывы на складах с оружием во Врбетице, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила Захарова, в самом руководстве Чехии нет единства в оценках и версиях произошедшего во Врбетице.Ранее сообщалось том, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.Правительство России утвердило перечень недружественных государств 13 мая 2021 года. В списке перечислены две страны - США и Чехия.
https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739431350.html
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мария захарова, сша, россия, москва, чехия, в мире
МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:53 01.07.2021 (обновлено: 15:56 01.07.2021)
МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации за взрывы во Врбетице