https://ria.ru/20210701/volodin-1739376766.html

ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров, заявил Володин

ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров, заявил Володин - РИА Новости, 01.07.2021

ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров, заявил Володин

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) планирует учредить институт государств - партнеров ПА ОДКБ, которые получат... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:54

2021-07-01T11:54

2021-07-01T11:54

леонид калашников

госдума рф

снг

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азербайджан

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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) планирует учредить институт государств - партнеров ПА ОДКБ, которые получат право совещательного голоса, заявил в четверг председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин."Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнерства. Партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений", - сказал он на заседании Совета организации.По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы ассамблеи, ее открытости. "Тем более, что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе", - считает российский политик.Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для "более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки" на международных площадках.Сейчас в ПА ОДКБ, помимо членов, есть только страны-наблюдатели (Афганистан, Сербия).В разговоре с журналистами после заседания глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что интерес к новому формату проявляют многие страны, но назвал лишь две из них - Азербайджан и Пакистан. "Как правило, об этом не принято рассказывать. Например, тот же Пакистан давно хотел быть и в качестве наблюдателя, и теперь, может быть, в качестве партнера", - сообщил он, уточнив, что набор прав наблюдателей и партнеров будет различаться.

https://ria.ru/20210701/bezopasnost-1739359527.html

https://ria.ru/20210628/tadzhikistan-1738926204.html

афганистан

пакистан

азербайджан

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леонид калашников, госдума рф, снг, одкб, вячеслав володин, афганистан, пакистан, азербайджан, в мире