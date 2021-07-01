ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров, заявил Володин
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин заявил, что ПА ОДКБ планирует учредить институт государств - партнеров
ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) планирует учредить институт государств - партнеров ПА ОДКБ, которые получат право совещательного голоса, заявил в четверг председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнерства. Партнеры получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений", - сказал он на заседании Совета организации.
По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы ассамблеи, ее открытости. "Тем более, что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе", - считает российский политик.
Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для "более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки" на международных площадках.
Сейчас в ПА ОДКБ, помимо членов, есть только страны-наблюдатели (Афганистан, Сербия).
В разговоре с журналистами после заседания глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что интерес к новому формату проявляют многие страны, но назвал лишь две из них - Азербайджан и Пакистан. "Как правило, об этом не принято рассказывать. Например, тот же Пакистан давно хотел быть и в качестве наблюдателя, и теперь, может быть, в качестве партнера", - сообщил он, уточнив, что набор прав наблюдателей и партнеров будет различаться.