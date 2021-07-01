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Володин предложил ужесточить наказание за клевету на ветеранов

Володин предложил ужесточить наказание за клевету на ветеранов - РИА Новости, 01.07.2021

Володин предложил ужесточить наказание за клевету на ветеранов

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках организации разработать модельные законы, ужесточающие... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:26

2021-07-01T11:26

2021-07-01T11:26

россия

госдума рф

одкб

вячеслав володин

душанбе

общество

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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках организации разработать модельные законы, ужесточающие ответственность за отождествление роли СССР и нацистской Германии и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны."Формирование единого правового поля наших стран будет способствовать гармонизации подходов в вопросах защиты исторической памяти, поэтому предлагаем разработать модельные акты, ужесточающие ответственность за отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне, реабилитацию нацизма, клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов", - сказал Володин в четверг на заседании Совета ПА ОДКБ в Душанбе.Российский политик назвал недопустимым оскорбление "тех, кто встал на защиту родины", призвав государства - члены ОДКБ сделать все, чтобы сохранить "правду о Победе советского многонационального народа"."Мы обменивались мнениями по этому вопросу со многими председателями парламентов стран, входящих в состав ОДКБ. Необходимость принятия этих решений всем очевидна, поэтому правильно было бы перейти к конкретным шагам и принять соответствующие законы в наших национальных законодательствах", - заключил Володин.

https://ria.ru/20210224/veterany-1598770468.html

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россия, госдума рф, одкб, вячеслав володин, душанбе, общество, в мире