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Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море
Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море - РИА Новости, 01.07.2021
Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в НАТО и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:21
2021-07-01T11:22
россия
дмитрий кулеба
су-24м
мид украины
нато
владимир путин
сша
киев
в мире
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в НАТО и видит, что альянс "реагирует".По его словам, Киев постоянно "педалирует" тему безопасности в Черном море."Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря", - заявил Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был "попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок".При этом он выразил мнение, что Россия готова к "вооруженной эскалации", в том числе в Черном море, но не к "полномасштабному столкновению" с НАТО.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент добавил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html
https://ria.ru/20210630/putin-1739200297.html
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россия, дмитрий кулеба, су-24м, мид украины, нато, владимир путин, сша, киев, в мире
Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море
11:21 01.07.2021 (обновлено: 11:22 01.07.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия может усилить влияние в Черном море

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в НАТО и видит, что альянс "реагирует".
По его словам, Киев постоянно "педалирует" тему безопасности в Черном море.
"Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря", - заявил Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.
Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был "попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок".
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При этом он выразил мнение, что Россия готова к "вооруженной эскалации", в том числе в Черном море, но не к "полномасштабному столкновению" с НАТО.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент добавил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
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