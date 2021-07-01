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Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море

Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море - РИА Новости, 01.07.2021

Глава МИД Украины пожаловался НАТО на российское влияние в Черном море

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в НАТО и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:21

2021-07-01T11:21

2021-07-01T11:22

россия

дмитрий кулеба

су-24м

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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому он обращается в НАТО и видит, что альянс "реагирует".По его словам, Киев постоянно "педалирует" тему безопасности в Черном море."Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Черного моря", - заявил Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.Глава украинского МИД считает, что инцидент с британским эсминцем Defender был "попыткой России показать свою силу и сыграть на повышение ставок".При этом он выразил мнение, что Россия готова к "вооруженной эскалации", в том числе в Черном море, но не к "полномасштабному столкновению" с НАТО.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент добавил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739200297.html

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сша

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россия, дмитрий кулеба, су-24м, мид украины, нато, владимир путин, сша, киев, в мире