https://ria.ru/20210701/vladivostok-1739347281.html

Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию

Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию - РИА Новости, 01.07.2021

Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию

Энергетики завершили прокладку дополнительной кабельной двухцепной линии 35 кВ в районе Владивостока, который после ледяного дождя осенью 2020 года неделю был... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:51

2021-07-01T08:51

2021-07-01T08:51

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Энергетики завершили прокладку дополнительной кабельной двухцепной линии 35 кВ в районе Владивостока, который после ледяного дождя осенью 2020 года неделю был обесточен, это повысит надежность электроснабжения местных жителей, сообщает правительство Приморья.Из-за циклона 18-20 ноября 2020 года неделю не было света на мысе Чуркина Первомайского района города – после ледяного дождя на ЛЭП упало две металлических опоры. Энергоснабжение восстановили 25 ноября, после этого вновь произошло отключение. Первого декабря энергетики начали переоборудование ЛЭП 110 кВ Патрокл – Голдобин в двухцепное исполнение для повышения надежности энергоснабжения Чуркина."Приморские электрические сети ДРСК завершили прокладку кабельной двухцепной линии 35 кВ во Владивостоке… Кабельная линия протяженностью почти четыре километра проложена от подстанции "Луговая" до подстанции "Чуркин". Сейчас идут пусконаладочные работы, после чего на линию будет подано напряжение", – говорится в сообщении.Власти уточняют, что необходимость строительства новой линии возникла после прошедшего в ноябре прошлого года "ледяного" дождя."Это позволит повысить надежность электроснабжения жителей Первомайского района, а также закольцевать схему электроснабжения Чуркина", – прокомментировал министр энергетики и газоснабжения края Андрей Леонтьев, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210608/nakazanie-1736078471.html

https://realty.ria.ru/20201119/vladivostok-1585289376.html

владивосток

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владивосток, общество