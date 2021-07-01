https://ria.ru/20210701/vkontakte-1739375019.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 01.07.2021

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:46

2021-07-01T11:46

2021-07-01T11:46

россия

вконтакте

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 11.03 мск. По данным Downdetector, 64% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 32% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 4% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и других городов России.

https://ria.ru/20210625/vkontakte-1738575643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, технологии, общество