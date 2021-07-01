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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 01.07.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:46
2021-07-01T11:46
россия
вконтакте
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 11.03 мск. По данным Downdetector, 64% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 32% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 4% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и других городов России.
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россия, вконтакте, технологии, общество
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
11:46 01.07.2021
 
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : ВКонтакте

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 11.03 мск. По данным Downdetector, 64% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 32% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 4% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и других городов России.
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:31
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к вакцинации
 
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