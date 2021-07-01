https://ria.ru/20210701/vkontakte-1739375019.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 01.07.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:46
2021-07-01T11:46
2021-07-01T11:46
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 11.03 мск. По данным Downdetector, 64% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 32% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 4% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и других городов России.
https://ria.ru/20210625/vkontakte-1738575643.html
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россия, вконтакте, технологии, общество
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети