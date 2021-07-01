https://ria.ru/20210701/velodorozhki-1739482385.html

Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками

Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками - РИА Новости, 01.07.2021

Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками

Сеть велодорожек свяжет все парки Москвы через три года, согласно проекту правительства столицы "Зеленое кольцо", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:44

2021-07-01T19:44

2021-07-01T19:44

московский урбанистический форум 2021

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

москва

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/08/1555780851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caeda58aa3d7824e080085b6d875a809.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сеть велодорожек свяжет все парки Москвы через три года, согласно проекту правительства столицы "Зеленое кольцо", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Один из больших проектов, который мы обязательно реализуем - на это требуется время, но результат точно будет положительным, - это наш проект "Зеленое кольцо", который свяжет велодорожками все крупнейшие парки Москвы", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, на его реализацию потребуется еще три - три с половиной года."По возможности поездок на велосипеде это будет один из крупнейших проектов в Европе. Который будет крайне комфортным и востребованным, я уверен", - добавил Ликсутов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/1735372961.html

https://ria.ru/20210603/velodorozhki-1736518068.html

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, европа, общество