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Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками
Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками - РИА Новости, 01.07.2021
Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками
Сеть велодорожек свяжет все парки Москвы через три года, согласно проекту правительства столицы "Зеленое кольцо", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:44
2021-07-01T19:44
московский урбанистический форум 2021
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
европа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сеть велодорожек свяжет все парки Москвы через три года, согласно проекту правительства столицы "Зеленое кольцо", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Один из больших проектов, который мы обязательно реализуем - на это требуется время, но результат точно будет положительным, - это наш проект "Зеленое кольцо", который свяжет велодорожками все крупнейшие парки Москвы", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, на его реализацию потребуется еще три - три с половиной года."По возможности поездок на велосипеде это будет один из крупнейших проектов в Европе. Который будет крайне комфортным и востребованным, я уверен", - добавил Ликсутов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/1735372961.html
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московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, европа, общество
Крупнейшие парки Москвы соединят велодорожками
19:44 01.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино
Отдыхающие на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Крупнейшие московские парки планируют соединить велодорожками в течение трех лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сеть велодорожек свяжет все парки Москвы через три года, согласно проекту правительства столицы "Зеленое кольцо", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Один из больших проектов, который мы обязательно реализуем - на это требуется время, но результат точно будет положительным, - это наш проект "Зеленое кольцо", который свяжет велодорожками все крупнейшие парки Москвы", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.
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По его словам, на его реализацию потребуется еще три - три с половиной года.
"По возможности поездок на велосипеде это будет один из крупнейших проектов в Европе. Который будет крайне комфортным и востребованным, я уверен", - добавил Ликсутов.
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Московский урбанистический форум 2021Городское хозяйство МосквыМаксим ЛиксутовМоскваЕвропаОбщество
 
 
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