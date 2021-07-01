https://ria.ru/20210701/vaktsiny-1739427203.html

В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта"

В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 01.07.2021

В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта"

Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", сказал глава департамента по вакцинационной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:32

2021-07-01T15:32

2021-07-01T15:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", сказал глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери."Мы знаем об опасениях, вызванных быстрым распространением варианта "дельта" и других мутаций вируса. Четыре вакцины в ЕК, как кажется, защищают против (мутаций - ред.), которые циркулируют в Европе, включая вариант "дельта", - сказал он на брифинге.

европа

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2021

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире