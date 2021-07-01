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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/vaktsiny-1739427203.html
В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта"
В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта" - РИА Новости, 01.07.2021
В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта"
Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", сказал глава департамента по вакцинационной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:32
2021-07-01T15:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
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европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", сказал глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери."Мы знаем об опасениях, вызванных быстрым распространением варианта "дельта" и других мутаций вируса. Четыре вакцины в ЕК, как кажется, защищают против (мутаций - ред.), которые циркулируют в Европе, включая вариант "дельта", - сказал он на брифинге.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире
В ЕС заявили об эффективности одобренных вакцин против штамма "дельта"
15:32 01.07.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Jae C. Hong

В ЕС заявили, что все четыре одобренные вакцины эффективны против штамма коронавируса "дельта"

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", сказал глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери.
"Мы знаем об опасениях, вызванных быстрым распространением варианта "дельта" и других мутаций вируса. Четыре вакцины в ЕК, как кажется, защищают против (мутаций - ред.), которые циркулируют в Европе, включая вариант "дельта", - сказал он на брифинге.
 
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