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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739504816.html
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 01.07.2021
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, включая сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T22:06
2021-07-01T22:22
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, включая сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, салонов красоты, бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, ЖКХ", - говорится в постановлении.Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и обучающихся в образовательных организациях старше 18 лет.Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 29 июля, а до 26 августа - вторым компонентом вакцины. Речь идет о не менее 60% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся.По данным на четверг, в Ростовской области зарегистрировано 99 540 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 232 за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе выздоровели 90 162 человека, умерли 4674.
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
22:06 01.07.2021 (обновлено: 22:22 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, включая сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, салонов красоты, бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, ЖКХ", - говорится в постановлении.
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Вчера, 07:59Амурская область
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и обучающихся в образовательных организациях старше 18 лет.
Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 29 июля, а до 26 августа - вторым компонентом вакцины. Речь идет о не менее 60% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся.
По данным на четверг, в Ростовской области зарегистрировано 99 540 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 232 за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе выздоровели 90 162 человека, умерли 4674.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
 
 
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