https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739504816.html

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 01.07.2021

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, включая сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T22:06

2021-07-01T22:06

2021-07-01T22:22

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, включая сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, салонов красоты, бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, ЖКХ", - говорится в постановлении.Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и обучающихся в образовательных организациях старше 18 лет.Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 29 июля, а до 26 августа - вторым компонентом вакцины. Речь идет о не менее 60% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся.По данным на четверг, в Ростовской области зарегистрировано 99 540 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 232 за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе выздоровели 90 162 человека, умерли 4674.

https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739343853.html

ростовская область

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2021

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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество