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https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739474336.html
Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников
Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников - РИА Новости, 01.07.2021
Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников
Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:15
2021-07-01T19:20
московский урбанистический форум 2021
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Московского урбанистического форума.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля у них должен быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках."Столичные компании уже начали использовать сервис по передаче работодателями сведений о вакцинации сотрудников, уже несколько сотен работодателей подали сведения через сайт mos.ru", - сообщил Фурсин.
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московский урбанистический форум 2021, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников
17:15 01.07.2021 (обновлено: 19:20 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького
Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Московского урбанистического форума.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля у них должен быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.
"Столичные компании уже начали использовать сервис по передаче работодателями сведений о вакцинации сотрудников, уже несколько сотен работодателей подали сведения через сайт mos.ru", - сообщил Фурсин.
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18 июня, 12:41
 
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