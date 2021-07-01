https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739474336.html

Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников

Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников - РИА Новости, 01.07.2021

Сотни московских работодателей уже отчитались о вакцинации сотрудников

Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:15

2021-07-01T17:15

2021-07-01T19:20

московский урбанистический форум 2021

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Несколько сотен работодателей в Москве уже отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Московского урбанистического форума.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля у них должен быть уже поставлен хотя бы первый компонент вакцины. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках."Столичные компании уже начали использовать сервис по передаче работодателями сведений о вакцинации сотрудников, уже несколько сотен работодателей подали сведения через сайт mos.ru", - сообщил Фурсин.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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