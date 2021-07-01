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Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных
Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных - РИА Новости, 01.07.2021
Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных
В Московской области среди 27 тысяч местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Победитель рассказал, что... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:05
2021-07-01T18:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Московской области среди 27 тысяч местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Победитель рассказал, что трешка стала первым серьезным призом в его жизни. Об этом сообщил телеканал "360".Жилье разыгрывалось между людьми, которые вакцинировались в период с 15 по 25 июня. Каждый участник лотереи получил индивидуальный номер. Победителем стал инженер-проектировщик, отец двух детей Виктор Шитов. Он признался, что еще ни разу в жизни не выигрывал серьезные ценности.Его супругу Анну Донцову также удивило произошедшее. "У нас родилась дочка, и очень своевременно стало получить квартиру побольше", – заметила она.Шитов добавил, что шел вакцинироваться не из-за возможности выиграть жилье. Он хотел защитить свою семью от COVID-19."Хочется какой-то защиты, поэтому я собирался делать прививку, просто чуть попозже. Но, когда узнал про новый штамм, уже было очевидно, что надо идти прививаться", – подчеркнул Шитов.
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московская область (подмосковье)

Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных

18:05 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняСертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Московской области среди 27 тысяч местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Победитель рассказал, что трешка стала первым серьезным призом в его жизни. Об этом сообщил телеканал "360".
Жилье разыгрывалось между людьми, которые вакцинировались в период с 15 по 25 июня. Каждый участник лотереи получил индивидуальный номер. Победителем стал инженер-проектировщик, отец двух детей Виктор Шитов. Он признался, что еще ни разу в жизни не выигрывал серьезные ценности.
"Я был очень сильно удивлен, сначала даже не поверил. <…> Потом даже пошел уточнять номер телефона, но все равно до конца не поверил", – поделился мужчина.
Его супругу Анну Донцову также удивило произошедшее.
"У нас родилась дочка, и очень своевременно стало получить квартиру побольше", – заметила она.
Шитов добавил, что шел вакцинироваться не из-за возможности выиграть жилье. Он хотел защитить свою семью от COVID-19.
"Хочется какой-то защиты, поэтому я собирался делать прививку, просто чуть попозже. Но, когда узнал про новый штамм, уже было очевидно, что надо идти прививаться", – подчеркнул Шитов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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