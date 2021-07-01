https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739463292.html

Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных

Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных - РИА Новости, 01.07.2021

Житель Подмосковья победил в розыгрыше среди вакцинированных

В Московской области среди 27 тысяч местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Победитель рассказал, что... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:05

2021-07-01T18:05

2021-07-01T18:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Московской области среди 27 тысяч местных жителей, которые сделали прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Победитель рассказал, что трешка стала первым серьезным призом в его жизни. Об этом сообщил телеканал "360".Жилье разыгрывалось между людьми, которые вакцинировались в период с 15 по 25 июня. Каждый участник лотереи получил индивидуальный номер. Победителем стал инженер-проектировщик, отец двух детей Виктор Шитов. Он признался, что еще ни разу в жизни не выигрывал серьезные ценности.Его супругу Анну Донцову также удивило произошедшее. "У нас родилась дочка, и очень своевременно стало получить квартиру побольше", – заметила она.Шитов добавил, что шел вакцинироваться не из-за возможности выиграть жилье. Он хотел защитить свою семью от COVID-19."Хочется какой-то защиты, поэтому я собирался делать прививку, просто чуть попозже. Но, когда узнал про новый штамм, уже было очевидно, что надо идти прививаться", – подчеркнул Шитов.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)